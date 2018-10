"GH VIP 2018": muestra de afecto entre Makoke y Darek genera comentarios

A pocas horas del inicio de la sexta gala del "Gran Hermano VIP", una muestra de afecto entre los participantes Makoke y Darek ha abierto la posibilidad de que podrían convertirse en una de las parejas de la actual edición.

Aunque el beso se produjo por exigencias del guion de "Amor y pasión en Gehaches", una novela en la que participan todos los concursante de la sexta edición del 'reality' de convivencia español.

A esto llamo yo tener iniciativa en la interpretación 🤭 #GHVIP18O pic.twitter.com/vv5kVh1p7n — Gran Hermano (@ghoficial) 18 de octubre de 2018

La responsable de hacer público el hecho fue Marta López, otra de las participantes del "Gran Hermano Vip". La deportista española aclaró que nadie está obligado a realizar dicha prueba.

“Es parte de la prueba, pero a mí si no quiero que me den un beso en la boca, no me doy un beso”, ha explicado la colaboradora de televisión.

Hasta el momento, Candela Gómez, la novia de Darek no se ha pronunciado al respecto.

Cabe destacar que Miriam y Techi serán las protagonistas del cuarto duelo de expulsión en el exitoso programa de convivencia "GH VIP 6" de este jueves por la señal de Telecinco.

El público será el principal protagonista de esta noche, pues será el encargado de elegir a la eliminada del día. Recordemos que ya son 4 los que quedaron fuera: Oriana, Omar, Aramís Fuster e Isa Pantoja. Con la decisión de esta noche, serán 10 los participantes que permanecerán en competencia.