A pocos días de la gran semifinal de “Esto es Guerra”, Gian Piero Díaz no pudo ocultar su incomodidad por las discusiones internas que protagonizan los integrantes del equipo Los combatientes, las mismas que en muchas oportunidades influyen en el rendimiento de los participantes.

El compañero de conducción de Jazmín Pinedo le pidió a su equipo pensar en los niños, jóvenes y señores que se identifican con 'Los combatientes’, y cuyo sueño es verlos alzar la copa de EEG por segunda oportunidad.

“Me tiene cansado las discusiones internas del equipo, a mí ya me aburrió; lo que sí me revienta es que ustedes no se pongan en los zapatos de las personas que están al otro lado de la pantalla. No se ponen en los zapatos de los niños, niñas, jóvenes, señores y señoras que son combatientes de corazón, simplemente no les interesa", dijo.

"Cada quien baila con su pañuelo, toca la campana cuando le conviene, crítica al compañero del mismo equipo y se burla del otro. Si no quieren llegar como equipo (a la semifinal y final) no lo hagan, pero respeten a las personas que están en su casa. Acá el objetivo es ganar la copa por los fanáticos de los combatientes”, añadió.

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria fue interrogada por la producción sobre si desearía retornar al equipo Rojo y Verde. Sin embargo, su respuesta fue negativa, pues explicó que se siente respaldada y motivada con los guerreros para llegar hasta la gran final.

“Soy combatiente de corazón, pero creo que en estos momentos no sería bueno para mí, ni para ellos. Acá (en los guerreros) estoy sacando lo mejor de mí y me siento tranquila”, argumentó

Sin poder contener el llanto

En tanto, Ducelia Echevarría lloró de frustración por la acusación de Karen Dejo, quien la tildó de mentirosa por revelar una supuesta desunión dentro del equipo de los combatientes.

“Ahora me tratan de mentirosa e hipócrita a mí, cuando simplemente estoy diciendo la verdad”, acotó Echevarría. Pese a todo, Dejo negó las afirmaciones de su compañera.

Gian Piero Díaz explota con los combatientes

