A Giancarlo Granda (Lima, 1988), el querido competir de “El Gran Chef Famosos: La revancha” y conductor del programa digital “Tiempo muerto”, de niño le decían ‘Chato’. Actualmente le dicen ‘Flaco’. Dice que tiene correa ancha y que reírse de sí mismo para contrarrestar las bromas ofensivas e irrespetuosas es una fórmula que no falla.

“Cuando te ríes de ti mismo, el otro ya no puede reírse de ti. Soy bromista, siempre lo he sido. Tengo mucha correa, pero cuando me agarran de punto, me la quito y pongo cara de pocos amigos. Me gustan las bromas, pero hay que bromear con respeto, como lo hacen Miguelito Barraza, quien me parece un comediante extraordinario; o Hugo Salazar, tremendo humorista. Si alguien viene y me dice, por ejemplo: ‘Mumm-Ra, el Inmortal’, me molesto porque es de mal gusto, es señalarte”, asiente.

Pesa 47 kilos y mide 1.72 m.. A los 9 años, debutó en TV por cable narrando fútbol en el programa de deportes “Esos chibolos” de CMD (hoy Movistar Deportes).

“Así arrancó esa aventura que duró cinco años. Luego estuvimos en RBC, y cuando se terminó decidí estudiar comunicaciones”, aclara. Pero no fue hasta el año 2016, cuando Granda ingresa a Gol Perú, canal de cable en el que estuvo hasta noviembre de este año.

“Me consiguieron el correo de Werner Schuler, que era el dueño de la productora NIX Media. Le escribí y le mandé videos míos cubriendo en la cancha porque ya tenía mi página web. Al poco tiempo me llamaron para hacer un casting. Cuando ya estuve adentro, mi jefe me contó que me eligieron porque hablaba inglés a la perfección y pronunciaba bien los nombres de los deportistas. Gol Perú me permitió hacer lo que tanto amo: hablar de fútbol, Siempre le estaré agradecido”, asegura.

Gianfranco Granda. (Foto: Latina)

Nuevos aires

En octubre del 2023, Gianfranco Granda ingresó a la cuarta entrega de “El Gran Chef: Famosos”. Actualmente compite en la edición especial que reúne a los participantes favoritos de las temporadas pasadas.

“El programa de Latina me cambió la vida. Me dio una pantalla que -claramente- no tenía. Llegué a gente que no me conocía. El día que me presentaron en conferencia de prensa, el jurado Masías no sabía quién era, y estaba en todo su derecho, porque, obviamente, no todos ven fútbol. Además vengo del cable. Es un programa que me permite mostrarme como soy. No creo un personaje, aunque a veces le agrego a mi personalidad, algunas cosas, como el gorrito, el chefcito y la ratita, que surgió porque la gente me vaciló con el chef Linguini de la película “Ratatouille”. Yo ni siquiera había oído hablar de él. Hasta el día de hoy no he visto la película”, confiesa.

“¿Si tengo límites en televisión? Claro que sí. No le faltaría el respeto a nadie. Me presto para el show, pero no para la payasada. Jamás saldría en ropa de baño, ni me sacaría el polo”, asiente tras descartar un posible romance con la actriz Mayra Goñi, con quien lo relacionan sentimental.

“Mayra es mi amiga. La fastidio, pero siempre con respeto. No hay un ‘gileo’. Todo es parte de la diversión del programa y no va más allá de eso”, aclara el hombre de prensa.

A sus 35 años y luego de haber experimentado las bondades de la televisión de señal abierta, Giancarlo asegura que aún le queda mucho más por hacer en el mundo audiovisual y deportivo.

“Quisiera narrar un partido de nuestra selección en un Mundial de Fútbol. También me gustaría formar parte de un programa en un canal de televisión abierta, ya sea de entretenimiento o concurso. Vengo del cable, pero con la trayectoria que tengo, siento que estoy listo para afrontar nuevos retos”, subraya.