“Andaba deprimido y preocupado porque sentía que el rubro televisivo se había acabado para mí. Pensé que ya no había nada nuevo en este país, hasta que hace un mes me llamaron para hacer un casting que me encantó. Me sentí tan emocionado como aquella vez que hice la prueba para ‘El último pasajero’ (2011). Gracias a Gisela, mi salvadora, salí del estanque en el que me encontraba”, refiere el artista nacional.

Y no puede evitar emocionarse, al recordar las palabras de Valcárcel confirmándole su elección para este ambicioso proyecto de GV Producciones que se estrenará en julio y tendrá en la producción a Miguel Zuloaga.

“Cuando me llamó, me dijo: ‘Durante muchos años he tenido el peso de las familias, los sábados por la noche, y ahora me gustaría que, por favor, lo lleves tú’. Fue muy bonito. Había perdido la esperanza de conducir algo novedoso, que me llene y me dé motivos para no dedicarme solamente al cine”, asegura el multifacético artista.

“¿Cuál es el verdadero?” es un game show donde participan celebridades, público en vivo y la audiencia desde los hogares. En cada entrega, tres personas afirman tener determinados roles o talentos y tres celebridades, las cuales lideran equipos de público en el estudio, deberán adivinar cuál es la opción correcta. Gana quien logra más hipótesis correctas y le da a un integrante de su equipo la oportunidad de ganar un premio en efectivo.

“En este programa hacen comunión los animadores del pasado con los conductores del hoy. Yo vengo de los animadores del pasado. De los Raúles Romeros. Luego, después de ‘El último pasajero’, me convertí en un conductor. Pero, aquí, voy a tener la oportunidad de hacer ambas cosas”, explica.

Después de 30 años de carrera artística y de haber experimentado en diversos escenarios y horarios, Adolfo Aguilar siente que es un hombre bendecido por haber permanecido tanto tiempo haciendo exclusivamente televisión blanca en un espacio tan apasionante y competitivo a la vez.

“Creo que la gente sigue interesándose en lo que hago porque nunca le tiré puya a nadie. Siempre busqué ayudar, salir adelante, generar industria y apoyar”, enfatiza tras reconocer que pese a la importante experiencia que tiene en conducción, siente cierto temor de asumir la posta dejada por Gisela Valcárcel, quien este 2023 no aparecerá en televisión.

“Tengo experiencia y sé que lo que puedo hacer porque me estoy preparando para esto, pero no te voy a negar que hay gran responsabilidad, miedo y nervios. Estoy revisando programas míos para ver qué cosa debo repetir y qué no debo volver a hacer. También programas de otros presentadores, como del argentino Julián Weich, del chileno Don Francisco y del peruano Pablo de Madalengoitia, aunque es una pena que no haya mucho material sobre él. Era estupendo”, aclara.

En su mejor momento

Hace algunos meses, cuando se encontraba trabajando en la musicalización de la cinta “La peor de mis bodas 3″, Adolfo Aguilar recuerda que a través de su representante recibió la propuesta para darle voz a uno de los Spidermans de la película “Spider-Man: a través del Spider-Verso” y resaltó que es el primer peruano en participar en una cinta de Marvel.

“Sin falsas modestias, creo que estoy en mi mejor momento: feliz y mentalmente saludable. Ha sido un año de importantes retos y grandes proyectos. Lo de Spiderman, por ejemplo, es un sueño hecho realidad y todavía sigo soñando con que puedo estar como actor en alguna película. La esperanza nunca se pierde. Y este 27 de julio se estrena la tercera entrega de ‘La peor de mis bodas′”, adelanta.

Finalmente, Adolfo reflexiona sobre la etapa que vive y hace una analogía entre “¿Cuál es el verdadero?” y el día que decidió hacer pública su homosexualidad. El artista reveló sus mayores secretos y temores a través del unipersonal “¿Por dónde salgo?”.

“Tanto tiempo le oculté la verdad al público sobre mí que, mira cómo es el mundo, apenas le di mi verdad, me bendice con un programa sobre la verdad. Es impresionante”, subraya.