"Reinas del show": Gisela responde a acusaciones de maltratos y favoritismos

A través de su cuenta de Instagram, la conductora Gisela Valcárcel publicó un video promocionando el final de temporada de “Reinas del Show”, programado para este sábado 10 de agosto.

Como respuesta a la publicación, una usuaria de la red social le preguntó a la “Señito” a qué participante “maltrataría” en la final, lo que generó su inmediata respuesta.

“Qué graciosa eres. Si estuvieras con nosotras te darías cuenta de cuánto nos divertimos, y todas... Todas salen felices, siendo queridas por ustedes, eso es lo que buscamos. Un beso, disfruta el día y nos vemos el sábado”, respondió la conductora.

Gisela respondió a mensajes en Instagram. (Imagen: giselavalcarcelperu)

Gisela no se quedó callada en Instagram. (Imagen: giselavalcarcelperu) Gisela no se quedó callada en Instagram. (Imagen: giselavalcarcelperu)

Otra usuaria, por su parte, puso en tela de juicio la transparencia de los resultados, aduciendo favoritismos para Korina Rivadeneira y Nataly Vértiz, además de asegurar que en cualquier momento podrían cancelar el programa. La respuesta de Valcárcel tampoco se hizo esperar.

“Jajaja, no te preocupes. Nada en esta tierra es seguro, empezando por la vida misma. No sabes si tú o yo hoy ya no estamos aquí. O sea, tengo más conocimiento de la seguridad e inseguridad de lo que imaginas. Quizá solo crees que soy la persona que aparece en TV, pero no querida, en mí como en ti hay mucho más. Así que a vivir el día de hoy con todo. Sin enojarnos por tonterías y viviendo en familia. Eso sí es lo importante”, respondió Gisela.

Gisela respondió a usuarias en Instagram. (Imagen: giselavalcarcelperu)

Hay que recordar que luego de su eliminación, la actriz Andrea Luna manifestó que mejor se hubiera quedado en su casa. Ante este comentario, Gisela Valcárcel salió en defensa de la imparcialidad de su jurado.

Quien también se mostró disconforme con su sentencia y con algunas actitudes de la producción fue Dorita Orbegoso.

En la última gala de “Reinas del Show” se medirán figuras como Korina Rivadeneira, Nataly Vértiz y Vania Bludau. Dorita Orbegoso y Cathy Sáenz, quienes se encuentran en sentencia, definirán a la última finalista.