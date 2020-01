Uno de los momentos más esperados de la 77° edición de los Globos de Oro que se celebra este 5 de enero en Los Ángeles, es sin duda, el posible encuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt, ambos nominados por su papel en “The Morning Show” y “Once Upon a Time in Hollywood”, respectivamente.

Según informó una fuente al Daily Mail, los organizadores de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ubicó a la ex pareja en mesas separadas pero una muy cerca de la otra.

“Brad y Jen están a pocos metros de distancia para la transmisión. Se sentarán en mesas separadas, pero esas mesas están una al lado de la otra. La HFPA sabe que ellos atraerán toda atención durante la noche”, señaló.

No se sabe qué esperar de ese mediático acercamiento, pero se supone que Aniston estará sentada junto al elenco de “The Morning Show” mientras que Pitt hará lo propio con Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino, protagonista y director de “Once Upon a Time in Hollywood”.

Asimismo, es posible que la pareja pueda cruzarse durante la alfombra roja.

Desde su divorcio ya hace más de diez años, Brad Pitt como Jennifer Aniston han tenido una relación distante. Sin embargo, en los últimos años, se supo que estos habían retomado su amistad.

En febrero pasado, durante la celebración del cumpleaños 50 de la Jennifer, Brad fue visto en el exterior del hotel donde se llevó a cabo la fiesta, a pesar de llevar consigo una gorra para evitar ser reconocido por los paparazzi.

En la edición 77 de los Globos de Oro, Jennifer Aniston postula a Mejor Actriz en serie dramática por su papel en “The Morning Show”, mientras que Pitt lo hace en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en la película “Once Upon a Time in Hollywood”.