El actor Cillian Murphy salió victorioso de los Globos de Oro y se llevó el premio a Mejor actor dramático por su papel en la película “Oppenheimer”, de Christopher Nolan. Al recibir su premio, un detalle en su rostro llamó la atención de todos, y es que el irlandés tenía la nariz manchada de lápiz labial.

¿Qué fue lo que pasó? Al momento de anunciar a Murphy como ganador del Globo de Oro, su esposa Yvonne Mcguinness, se lanzó sobre él y lo llenó de besos, dejándole el rostro -en especial su nariz- llena de labial.

Al subir al escenario, Murphy aprovechó para iniciar su discurso con una broma: “Primera pregunta, ¿tengo lápiz labial en la nariz? Me lo voy a dejar”.

ganó cillian murphy y la mujer le dejó todo el labial en la cara jajajajja#GoldenGlobes

Acto seguido, el actor que dio vida al padre de la bomba atómica no dudó en agradecer al director Christopher Nola por la oportunidad de protagonizar el filme. Por si fuera poco, aseguró ser “the luckiest fucking man alive” (el hombre más jodidamente afortunado del mundo), frase que fue censurada de la transmisión.

Como se sabe, Murphy se impuso a Leonardo DiCaprio, nominado por “Killers of the Flower Moon”, Bradley Cooper por “Maestro”, Colman Domingo por “Rustin”, Andrew Scott por “All of Us Strangers” y Barry Keoghan por “Saltburn”.

