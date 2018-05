'Gordo' Casaretto: los momentos más divertidos del comediante peruano en TV

El 'Gordo' Casaretto falleció la tarde de este jueves en el Hospital Rebagliati Martins luego de un largo proceso de internamiento a causa de un derrame cerebral sufrido en 2015 y que derivó en tres infartos en 2017.

"Estoy tranquila porque se ha ido durmiendo, no ha sufrido. Ahorita la verdad me siento bastante mal, incluso a mis hijas se las han llevado porque no quiero que estén aquí", manifestó la esposa del actor apenas conocida la noticia del fallecimiento del cómico.

Casaretto, de 72 años, popular por su trayectoria en programas cómicos como "Risas y Salsa", "Risas de América" y "El especial del humor", se caracterizó en los últimos años por la frase"No pasa, no pasa...", que usó en un comercial de la cerveza Brahma junto a Carlos Alcántara y al "Chato" Barraza. Así como el famoso "Te advierto", que aplicaba en cada sketch que protagonizaba.

A continuación, un repaso en video de los momentos más divertidos que nos dejó el 'Gordo' Casaretto en su paso por la televisión.