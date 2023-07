El actor y productor de televisión Ricardo Morán, que lidera la productora Rayo en la Botella, explicó los detalles de lo que sucede detrás de cámaras durante las grabaciones de “El Gran Chef: Famosos”, que se emite de lunes a sábado por Latina (canal 2 en Lima).

El rodaje de los episodios inicia con la llegada del equipo de abastecimiento, quienes se encargan de colocar los ingredientes que los participantes usarán para la preparación de sus platillos. “Los cuales, además vienen de una investigación y planeamiento de aprobación de recetas”, agregó el productor.

Luego de eso, el equipo de Arte hace su ingreso al set del programa y alistan la escenografía del día. “Ellos son los que ponen los mandiles. Si la temática es infantil, ponen las decoraciones y todo eso”, indicó Morán en una entrevista para el podcast La Lengua, del presentador Jesús Alzamora.

En ese sentido, el ex jurado de Yo Soy, comentó que posteriormente, “los ‘beauty shots’, que son los que hacen las tomas de todos los ingredientes, y no hemos llegado a las 10 a.m. De ahí llega promociones y después el conductor, los jurados y los talentos. Se empieza a cocinar a las 11 a.m.”, añadió el comunicador.

Las grabaciones de El Gran Chef: Famosos duran más de 8 horas

Por otro lado, Ricardo Morán comentó que las grabaciones de “El Gran Chef: Famosos” suelen durar más de 8 horas por día, fuera del tiempo que tarde la edición antes de que sea emitido por televisión.

Luego de que el equipo de producción dejó el set y los dispositivos listos, los participantes empiezan a cocinar el primer plato del programa. Terminado el primer reto, viene la hora del almuerzo, al regreso el elenco graba las menciones y continúan con el segundo plato.

“Los famosos se van a sus respectivas locaciones para grabar, nuevamente, las narraciones de todo el capítulo. Hay un equipo, que se llama Equipo de Contenido, que mira cada una de las ocho cámaras, que se graban separado, que anotan lo que pasa en cada una para dártelo como información, para que tú lo devuelvas como contenido”, comentó.

Ricardo Morán también aprovechó en destacar la participación del equipo de producción como del elenco, ya que permiten el éxito del programa. “Si no hubieran más de ciento cincuenta personas trabajando detrás de esto, no habría un episodio”, puntualizó.