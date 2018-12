Mónica Hoyos fue expulsada del "Gran Hermano VIP 13" tras perder la sentencia que compartía con Miriam y El Koala y antes de abandonar la casa envió un contundente mensaje a su ex pareja Carlos Lozano, con quien tiene una hija.

"Espero pero que estés bien y estés en contacto con quien tienes que estar", fue el mensaje que envió Mónica al padre de su hija. "Cuando yo te apoyé a ti, lo hice desde el alma", agregó.

Mónica lanza un mensaje a Carlos Lozano: "Espero que estés bien y estés en contacto con quien tienes que estar" #GHVIPGala13 pic.twitter.com/6QeNM15Yg2 — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de diciembre de 2018

Asimismo, la artista peruana, radicada en España, señaló que siempre ha tenido palabras positivas sobre Carlos Lozano.

"En su edición lo defendí con uñas y dientes. Me salió del alma", dijo. "Me da mucha tristeza que no haya tenido palabras de apoyo hacia mí", remarcó.

Ante la salida de Mónica Hoyos, llegan a la etapa final de la competencia del "Gran Hermano VIP": Suso, Koala, Miriam y Asraf.

"Gran Hermano VIP" se transmite todos los jueves a partir de las 22:00 p.m. (España) / 03:00 p.m. (Perú) por Telecinco (España) y vía streaming de este canal: Twitter y YouTube oficial