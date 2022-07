Fernando Llanos, reportero de América Televisión y Canal N, protagonizó un improvisado encuentro de box con un militar. Esto ocurrió mientras realizaba la cobertura especial del Desfile y Gran Parada Militar que se realizará este jueves 29 en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

“Nos hemos anotado, Verónica, Federico, en la Escuela de Educación Física, Militar y Deportes del Ejército del Perú porque estamos convencidos de que vamos a dar batalla”, dijo inicialmente para luego mostrar cómo se preparan los militares con el sistema de combate táctico marcial.

Tras entrevistar a uno de los oficiales, quien explicó las técnicas que emplean para hacer frente a las amenazas emergentes, el hombre de prensa se animó a enfrentarse a uno de los efectivos presentes y preguntó: “¿Y aquí, en esta unidad, tienen un contrincante como para mí? ¿Uno talla small?”.

“Como dice Adolfo Chuiman: ‘En la cara no’”, agregó, provocando risas de Linares, Salazar y todas las personas en el set de televisión. Tras la breve demostración, también le alcanzaron un cuchillo para que simule un ataque al oficial, quien finalmente terminó derribándolo contra el suelo.

“Así (en el piso) varios te quisiera tener”, le dijo Verónica a Llanos. “Felizmente me han tratado con cariño”, agregó el reportero, quien finalmente, decidió no seguir con la demostración tras verse derrotado, pero no dejó el humor de lado y aseguró: “Han declarado empate la pelea”.

