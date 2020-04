"El gran show": conoce a los famosos que se sumaron al programa

"El gran show" terminó de presentar a las figuras de esta nueva temporada. Leslie Shaw, Erick Sabater y Rosángela Espinoza se sumaron a Angie Arizaga, Orlando Fundichelli, Melissa Paredes, Luis Cuto Guadalupe, Santi Lesmes, Darlene Bernaola y Andrea Llosa, quienes fueron presentados hace una semana como parte de esta nueva etapa del programa de baile.

Esta última gala comenzó con Angie Arizaga bailando al ritmo de "Taboo". La popular 'negrita' no recibió las mejores críticas del jurado pero se sintió tranquila tras ser su primera presentación en el programa. La participante de "Esto es guerra" estuvo acompañada de su novio, Nicola Porcella, quien no dudó en alentarla en todo momento.

"Que el público la mire brillar como siempre. Todo el mundo se va deleitar contigo gorda.” fueron las palabras de Nicola Porcella minutos antes de la presentación de Angie Arizaga en "El gran show".

Le llegó el turno a Leslie Shaw. La cantante no pudo evitar ser consultada sobre su posible reconciliación con Mario Hart.

"¿Crees que Mario se enamoró de ti? Le preguntó Gisela Valcárcel antes de su baile a lo que Leslie Shaw contestó: "Yo creo que después de todo esto, el recién se ha dado cuenta". Sin embargo, la cantante dio a entender que no volvería con el participante de "Esto es guerra".

"Me extraña que me llore, me pida perdón. Estuve evaluando darle una oportunidad pero solo lo hace por TV, luego no hace nada", dijo para luego asegurar que actualmente no coinciden sus horarios ni que volvería a viajar a Colán con él. Si seguimos así, cada uno por su lado." dijo.

Erick Sabater fue otro de los nuevos rostros en la pista de baile de "El gran show". El chico reality no agradeció la invitación al programa y envió saludos a su enamorada Michelle Soifer, quien no pudo acompañarlo.

Finalmente fue Rosangela Espinoza, la última en ser presentada como nueva participante. La pareja de Carlos Banderas 'Carloncho' tuvo un percance con una de sus extensiones pero eso no le impidió cumplir a cabalidad su primer baile.

La modelo se movio al ritmo de "Loquita" de "Marama" y tuvo una buena calificación de parte del jurado así como de Rebeca Escribens que estuvo de invitada como jurado VIP.

Andrea Llosa y Darlene Bernaola quedaron sentenciadas para la próxima semana. Ambas se disputarán su permanencia por avanzar en este reality de baile que recién comienza.