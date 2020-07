"El gran show": estos famosos estarán en la décima temporada

La décima temporada de "El gran show" arrancó con una Gisela Valcárcel tratando de poner paños fríos a la polémica suscitada alrededor de la pasada final en la que Milett Figueroa fue coronada como ganadora y Fiorella Cayo resignada al segundo lugar.

"Si hemos asumido los peruanos que PPK es el nuevo presidente, yo no entiendo. Hay que darle vuelta a la página. Hubo mucha gente que habló… tras 27 finales pensé que yo me iba tranquila a casa pero no fue así, dijo la conductora en el inicio del programa.

LOS NUEVOS PARTICIPANTES

Llegó el momento de la presentación de los nuevos rostros de la décima temporada y fue la participante de “Esto es guerra” Angie Arizaga la primera en salir a la luz. Al ritmo de “La negra tiene tumbao”, la guerrera fue la primera bailarina en ser presentada como jale de esta nueva etapa de "El gran show".

"Gracias por este cariño, por la invitación. Estoy nerviosa pero feliz.” dijo Angie, quien estuvo acompañada de Nicola Porcella, pareja de la guerrera. “Qué hermoso que estés aquí." le dijo Gisela.

El segundo participante en ser presentado en "El gran show" fue el actor cubano Orlando Fundichelli. Durante su presentación, el esposo de Karina Rivera no tuvo reparos en mostrar su talento para el baile y después de moverse a su gusto en la pista de baile dijo sentirse feliz de participar en el reality.

La modelo Melissa Paredes fue la tercera participante en salir a la pista de baile. Asombrada con su buen estado físico, Gisela Valcárcel no dudo en preguntarle cómo se mantiene un cuerpo como el suyo. A lo que la también animadora de eventos reveló que se debe a una buena alimentación.

“Estoy por salir de un programa de tiroides pero sobretodo es la alimentación lo principal. Como verduras, proteínas.” dijo antes de tocar el piso en señal de buena suerte, al mismo estilo que la conductora de "El gran show".

Luego de tratar de dejar en claro la controversia generada por el triunfo de Milett Figueroa, Gisela Valcárcel mostró documentos que sustenten su explicación.

ACLARACIÓN

"Tengo en mis manos la puntuación que se le dio al segundo lugar, a Fiorella Cayo. Ella obtuvo el primer lugar para conco miembros del jurado invitado. Tres de ellos votaron a favor de Milett y dos de ellos a favor de Cristian...Se dijo que votarían diez. Me faltó explicar que votaban las 10 personas más las 4 personas de nuestro jurado permamente. Eran 14 votos." sostuvo.

Acto seguido, miembros del jurado como Pachi Valleriestra y Michelle Alexander justificaron su voto y ratificaron su apoyo a la coronación de Milett Figueroa.

El ex futbolista Luis Cuto Guadalupe fue presentado como el cuarto jale del programa. Mientras que la ex conejita de Playboy, Darlene Bernaola fue la quinta bailarina en salir a la pista de baile.

“Estoy orgullosa de estar en el programa y de representar a la mujer peruana.” dijo la modelo que vino a Lima desde Colorado, Estados Unidos.

Minutos después, fue el conductor de "Al aire", el español Santi Lesmes el presentado como el séptimo participante de el reality, lo que provocó la incomodidad del jurado Carlos Cacho.

"No soy bailarin pero voy a darlo todo. Semana a semana me voy a preocupar en que mi peinado y look estén perfctos para que el jurado Cacho tenga que opinar." dijo.

Mientras el español hablaba, Carlos Cacho se hacia el desentendido y bailaba por su teléfono celular.

"Lo único que sé es que ensayaré lo mas que pueda para que te arda lo más que pueda, Cacho." fueron las palabras finales del español.

El resto de participantes de esta nueva temporada de "El gran show" se terminará de presentar la próxima semana.

MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

MILETT CONSIGUIÓ LA VICTORIA

Como se recuerda, Milett Figueroa se alzó con la copa de la gran final de la novena temporada de "El gran show". Fiorella Cayo y Christian Dominguez, los otros participantes que llegaron a esta etapa de la competencia, quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Además del primer lugar, la modelo y su pareja de baile, 'Pato' Quiñonez, se llevaron a casa 30 mil soles y la oportunidad de ayudar a la institución "Hoy por ti, mujer", a la que representaron durante la competencia.

Al concluir la emisión de "El gran show", Milett Figueroa rompió en llanto y recibió el saludo de sus familiares, quienes la acompañaron. La madre de la modelo, en particular, se mostró emocionada por el logro de la más joven de sus hijas.

"No tengo palabras para expresar tanto amor y cariño, (quiero agradecerles) por ayudarme a crecer y ser siempre esa motivacación que necesito a pesar de tantas cosas", declaró la ex participante de "Esto es guerra", quien le dedicó su triunfo a "todos aquellos que confiaron" en ella y su talento.