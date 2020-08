"El gran show": jurados defendieron así el triunfo de Milett

Gisela Valcárcel quiso poner punto final a la controversia generada por el triunfo de Milett Figueroa en la final anterior y mostró documentos que apoyen su justificación.

“Se corrió el rumor de que no había sido claro el veredicto que daba a Milett Figueroa como la ganadora. Dicen que por más que explique muchas veces no se entiende, aún así me arriesgo… Hace 9 años que hacemos "El gran show" y mucha gente ha producido este programa. Ellos pueden dar fe que lo que presentamos siempre busca la transparencia." dijo.

Acto seguido Gisela Valcárcel enseñó los resultados de puño y letra de le jurado y agradeció a los participantes de la primera temporada por su trabajo.

"Tengo en mis manos la puntuación que se le dio al segundo lugar, a Fiorella Cayo. Ella obtuvo el primer lugar para conco miembros del jurado invitado. Tres de ellos votaron a favor de Milett y dos de ellos a favor de Cristian...Se dijo que votarían diez. Me faltó explicar que votaban las 10 personas más las 4 personas de nuestro jurado permamente. Eran 14 votos."

LO QUE DIJO EL JURADO Tras la aclaración de Gisela Valcárcel, fueron el turno de los miembros del jurado dar su punto de vista sobre la polémica.

"Esto es frustrante. A estas alturas poner en tela de juicio el veredicto es patético. Nuestra reputación está en juego y no tiene sentido dudar. Voté por Milett Figueroa porque es inevitable no darse cuenta que es una chica con talento. Ella y 'Pato' son una pareja que ha trabajado duro. A mí y a mis compañeros nos pareció que debía ganar.” dijo Pachi Valleriestra.

Por su parte, Michelle Alexander quiso callar los rumores que afirmaban que el triunfo de Milett Figueroa se debía a que ésta protagonizaría una novela (Colorina) para América TV.

"Somos cuatro profesionales y no venimos hacer carrera acá. No tengo que justificar mi voto pero lo digo. En ninguna de mis producciones he dado un protagónico porque me caiga bien. A Milett Figueroa le dijimos: serás Colorina pero si te preparas, y eso fue lo que hizo. Somos conscientes de su esfuerzo... () En este país vivimos del prejuicio. He leído cosas espantosas sobre ella. Acá no venimos a elegir a la ganadora del ballet nacional, este es "El gran show" sostuvo.

Gisela Valcárcel cerró el tema mencionando a la notaria Ana Maria Vidal: “Aquí está el documento firmado por la doctora Ana María Vidal. Si ya no creen en eso, ya no sé”

"El gran show": Gisela Valcárcel aclara controversia sobre triunfo de Milett Figueroa.(Fuente: Difusión)