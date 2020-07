"El gran show": Leslie dice que Mario solo llora por ella en TV

Leslie Shaw confirmó en su presentación como participante de “El gran show” no haber vuelto con Mario Hart pese a las recientes imágenes en las que se les ve a ambos viajando y difrutando de unos días en Colán.

"Lo que me paso fue horrible, yo estaba muy enamora de Mario. Confiaba en él y me decepcionó pero teníamos que conversar." dijo Leslie.

Al ser interrogada por Gisela Valcárcel sobre la razón de su viaje con Mario Hart hasta Colán "para hablar" Leslie reveló que era el mejor lugar para hacerlo pues su casa está rodeada de periodistas.

"¿Crees que Mario se enamoró de ti? insistió la presentadora de "El gran show" a lo que Leslie Shaw contestó: "Yo creo que después de todo esto, el recién se ha dado cuenta". Sin embargo, la cantante dio a entender que no volvería con el participante de "Esto es guerra".

"Me extraña que me llore, me pida perdón. Estuve evaluando darle una oportunidad pero solo lo hace por TV, luego no hace nada." dijo para luego asegurar que actualmente no coinciden sus horarios ni que volvería a viajar a Colán con él. Si seguimos así, cada uno por su lado."

Las palabras del jurado de "El gran show" ante lo vivido por Leslie Shaw no se dejaron esperar. Michelle Alexander halagó su primer baile y le aconsejó a la cantante no prestarse a otros juegos.

Por su parte, Rebeca Rebeca Escribens, fue clara con ella respecto a su polémico relación con Hart: "Te conozco desde hace varios años. No ensucies tu carrera mi reina."