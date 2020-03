"El gran show": Leslie Shaw casi mostró más de la cuenta

Si bien Leslie Shaw tuvo un buen debut en la segunda gala de "El gran show", no pudo evitar que su vestuario le juegue una pasada al final de su baile.

"Hips Don't Lie" fue el tema con el que Leslie dejó saber que es una fuerte candidata para estar convertirse en una de las favoritas de "El gran show", sin embargo es en la cargada final por poco muestra más de la cuenta.

"¿Se vió? preguntó una preocupada Gisela Valcárcel ante el imprevisto, a lo que la cantante solo atinó a acomodarse mejor su vestuario y sonreir al público y jurado.

RELACIÓN CON MARIO HART

Previamente a su baile, Leslie Shaw confirmó en "El gran show" no haber vuelto con Mario Hart pese a las recientes imágenes en las que se les ve a ambos viajando y difrutando de unos días en Colán.

"Me extraña que me pida perdón. Estuve evaluando darle una oportunidad pero solo lo hace por tv, luego no hace nada.” dijo para luego asegurar que actualmente no coinciden sus horarios ni que volvería a viajar a Colán con él. Si seguimos así, cada uno por su lado." dijo la cantante.

CRITICADA POR JURADO Las palabras del jurado de "El gran show" ante lo vivido por Leslie Shaw no se dejaron esperar. Michelle Alexander halagó su primer baile y le aconsejó a la cantante no prestarse a otros juegos.

Por su parte, Rebeca Rebeca Escribens, fue clara con ella respecto a su polémico relación con Hart: "Te conozco desde hace varios años. No ensucies tu carrera mi reina."