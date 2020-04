"El gran show": ellos fueron los sentenciados del programa

Darlene Bernaola fue eliminada por Andrea Llosa tras recibir un menor porcentaje del apoyo del público en "El gran show". Sin embargo, la ex conejita de Playboy fue salvada por el jurado del programa con la opción del comodín.

"Es la primera vez que se sentencia en la primera gala. Hemos visto una evolución en ella y por eso la decisión.” explicó Pachi Valle Riestra, miembro del jurado del programa. La gala de "El gran show" se caracterizó por la invitación especial del grupo argentino "Ráfaga", quien puso a bailar a todo el elenco del programa con su famoso hit "Una cerveza".

Otro momento a destacar en "El gran show" es el regalo sorpresa que recibió Leslie Shaw de parte de Mario Hart. El piloto de autos le hizo llegar un ramo de rosas rojas a la cantante y le dedicó las siguientes palabras: "Brillarás siempre porque eres una gran artista". Visiblemente emocionada, Shaw dijo sentirse bien con el regalo recibido "He pasado momentos muy difíciles. Me gusta."

ROBERTO MARTINEZ RETA A GISELA

Durante un video propalado en el "El gran show" el ex futbolista Roberto Martínez retó a Gisela Valcárcel a bailar. "Sé que no dirás que no" le dijo el ex capitán crema a su ex esposa, a lo que la “rubia” contestó: "Déjame pensarlo".

Asimismo, los mejores pasos de baile fueron para Rosángela Espinoza y Leslie Shaw mientras que Andrea Llosa fue nuevamente sentenciada junto a Darlene Bernaola y el español Santi Lesmes.