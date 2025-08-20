Greissy Ortega será la próxima invitada de 'El Valor de la Verdad' este domingo 24 de agosto, y su testimonio promete estremecer al público. La hermana menor de la cantante colombiana Milena Zárate volvió a sentarse en el sillón rojo para revelar los duros episodios de violencia que asegura haber sufrido durante su relación con su exesposo Ítalo Villaseca, en Estados Unidos.

En un adelanto compartido por el programa, la bailarina y animadora de 32 años relató entre lágrimas cómo fue víctima de constantes agresiones físicas. “Me metió dos puñetes en el estómago, me reventó un plato en la cara, mi hijo gritaba ‘mamáaa’” , contó.

La situación, según Greissy, llegó a un punto crítico cuando perdió a una bebé como consecuencia de los golpes. “El 13 me golpea, el 14 voy donde la doctora y me dice que no había nada qué hacer, que la bebé dejó de respirar, que estaba fallecida dentro de mí. Tenía 7 meses y medio ”, narró con la voz quebrada.

Greissy Ortega contó que perdió a una bebé tras una brutal agresión cuando tenía siete meses de embarazo. (Foto: Rede sociales)

La también influencer aseguró que no sabía cómo escapar del círculo de violencia. “No podía, no sabía qué hacer, no tenía familia, no tenía a nadie” , expresó, recordando los momentos de soledad que vivió lejos de su país.

Además, reveló que Villaseca incluso habría agredido a uno de sus hijos. “Mi hija me decía ‘mamá, mi hermanito está en el cuarto por favor sácalo de ahí, mi papá lo encerró porque le pegó’”, denunció.

Ante estos testimonios, el conductor Beto Ortiz no ocultó su indignación y le recriminó haber tolerado la violencia. “Encerrar a un niño en un cuarto oscuro es una tortura... te has dejado patear al vientre cuando estabas embarazada. Fíjate al extremo que has tenido que llegar, has estado así de haber sido asesinada ”, le dijo en el programa.

Greissy, quien actualmente está en una relación con Randol Pastor, reconoció que durante mucho tiempo creyó que cada golpe era un castigo que merecía. “Sentía que cada error de mi vida lo pagaba con violencia. Me hacía sentir peor que una cucaracha ”, confesó.

Greissy Ortega y Randol Pastor. (Foto: Redes sociales)