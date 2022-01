El programa juvenil más recordado regresa a las pantallas de la TV peruana. Habacilar , que en su momento lo condujo Raúl Romero , volverá este lunes 24 de enero en reemplazo del reality Esto Es Guerra.

Semanas atrás, América TV anunciaría la gran noticia confirmando la vuelta de dos recordadas modelos: Thalía Estabridis y Tracy Freundt . De esta manera, días más tarde también se sumaría Eduardo Peña o más conocido como ‘La Margaracha’, joven que tenía apariciones esporádicas en el programa concurso.

Sin embargo, la incógnita de volver a ver a Raúl Romero bajo la conducción sigue siendo muy consultada por los internautas en redes sociales. Como se recuerda, el popular ‘Cara de haba’ comunicó mediante sus redes sociales que no volvería a pisar un set de televisión puesto que tiene otros proyectos en mente.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo un poco triste al saber la desilusión que ocasionaría.

QUÉ DÍA ES ESL ESTRENO DE HABACILAR

El día de estreno está programado para el lunes 24 de enero de 2022. Se especula que la señal de América TV traerá muchas sorpresas para aquel público que siguió al programa juvenil.

A QUÉ HORA ES EL ESTRENO DE HABACILAR

Según lo estipula la parrilla de TV, Habacilar se estrenará a las 19:00 horas de Perú y lo podrás seguir por todas sus plataformas de manera online. Recuerda que todas las incidencias y nuevas sorpresas serán compartidas por El Comercio.

Por otra parte, las modelos que ya fueron presentadas en varios programadas del canal 4, dieron sus impresiones ante la nueva edición que traerá Habacilar.

Con respecto a su trabajo en la pantalla chica, como mencionamos antes, Raúl incursionó con el programa concurso ‘De dos a cuatro’, en los años noventas. En esa época su hermana Elena Romero, lo acompañaba en la conducción. El espacio obtuvo rápidamente muy altos niveles de sintonía, siendo uno de los preferidos del sector juvenil.

“Ha sido superlindo embarcarnos en este proyecto que tiene para nosotras un lugar en nuestro corazón. Estoy contentísima”, expresó Tracy. A su vez, Thalía animó a los seguidores a ver programa: “Vamos divertirnos y a recordar esa época bonita, vamos a pasarla super bien y espero que todos nos acompañen”.

CÓMO VER EL PROGRAMA HABACILAR ONLINE

Habacilar será transmitido exclusivamente por América TV (Canal 4) y América TVGO. Para poder ver el programa en vivo deberás seguir los siguientes pasos.

→ Ingresa al portal tvgo.americatv.com.pe

→ Click en “TV EN VIVO GRATIS” y luego en “siguiente”

→ Regístrate con tu cuenta de Facebook o completa el formulario

→ Revisa tu correo para obtener la contraseña para activar la cuenta

→ Accede a “Inicia Sesión” y entra con tu contraseña o correo

QUÉ DIJO PETER FAJARDO POR EL ESTRENO DE HABACILAR

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó.

“Que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio”, añadió Peter Fajardo.

Finalmente, el productor señaló: “No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa. Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”.