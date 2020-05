HBO ofrece en su catálogo de mayo seis series donde el núcleo familiar juega un papel fundamental. Así como lo hizo “Los sopranos” a finales de los noventa, otras producciones que si bien abordan su historia alrededor de la familia, están lejos de mostrarnos la típica trama familiar feliz y socialmente aceptable.

Un ejemplo de ello es la serie “The plot against America", una historia estadounidense contada a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Newark, Nueva Jersey , mientras observan el ascenso político de Charles Lindbergh , un héroe aviador y populista xenófobo , que se convierte en presidente y se convierte la nación hacia el fascismo ".

Otro ejemplo de ello es la recordada “Six feet under”, serie estrenada en 2001 por HBO. A lo largo de 5 temporadas, esta producción protagonizada por Peter Krause , Michael C. Hall , Frances Conroy , Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez, Mathew St. Patrick y Rachel Griffiths. La trama gira alrededor de la familia Fisher, que dirige una funeraria en Los Ángeles , junto con sus amigos y amantes.

Sin más preámbulos, a continuación seis series familiares que no debes perderte y tienes la oportunidad de ver por primera vez o volver a disfrutar en HBO.

►HBO GO: las mejores series que puedes ver si ya te aburriste de Netflix

►Todos los estrenos de HBO, Amazon y Apple TV+ para mayo de 2020

THE PLOT AGAINST AMERICA

“The plot against America” es la nueva serie de HBO que presenta una historia alternativa de los Estados Unidos, basada en el libro del reconocido autor Philip Roth, donde una familia judía observa la llegada a la presidencia de Charles Lindbergh en 1940.

Será justamente a través de los ojos de la familia Levin que veremos cómo cada integrante afronta la situación, al tiempo que luchan por mantenerse unidos. Los hijos Sandy y Philip tratan de entender la situación, mientras sus padres están atentos a las noticias y viven en permanente angustia sobre lo que está aconteciendo. Sin embargo, de una sola cosa están seguros: si quieren lograr pasar por esto, tendrán que hacerlo juntos.

YEARS AND YEARS

La familia Lyons es la protagonista de esta premiada miniserie que sigue las vidas de Daniel, Stephen, su esposa Celeste, Rosie, Edith, la abuela Muriel y los nietos de la familia, mientras se enfrentan a un mundo inestable a causa de cambios en política mundial, la economía internacional y los avances tecnológicos. Desde la perspectiva de los miembros de la familia recorreremos 15 años de historia en Gran Bretaña (y el mundo), mientras se enfrentan a un mundo cámbiate e inestable.

SIX FEET UNDER

Esta serie se convirtió en un clásico de culto de HBO y presenta a la familia Fischer y su negocio familiar: una funeraria. El drama trata el tema de la muerte en los niveles personal, religioso y filosófico, y como, día con día, la familia tiene que aprender a salir adelante con los problemas que aquejan a cada uno de los integrantes: sus relaciones interpersonales, la infidelidad y la religión.





SUCCESSION

La familia Roy – compuesta por el patriarca Logan, sus cuatro hijos y respectivos compañeros – controla uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo. Los hermanos Connor, Kendall, Siobhan y Roman planean su futuro, para cuando su padre se retire de la compañía, y lentamente todo se convierte en un juego de poder y traición. A través del retrato ficticio de una adinerada dinastía familiar disfuncional, SUCCESSION explora temas de poder, política y tración a través de los ojos de un magnate de los medios y sus cuatro hijos con problemas emocionales.

THE RIGHTEOUS GEMSTONES

Esta comedia se centra en una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de trabajo caritativo, avaricia y desviaciones de fondos, todo en el nombre del Señor Jesucristo. La trama nos muestra las relaciones de la familia Gemstone, mientras intentan esparcir la palabra del Señor de la forma más rentable posible.

OUR BOYS

Basada en hechos reales que llevaron al estallido de la guerra en Gaza, esta historia sigue la investigación del asesinato de Muhammad Abu Khdeir y se adentra en la vida de los involucrados. Familias judías y árabes, cuyas vidas cambiaron para siempre, todas lidiando con el dolor y la angustias de la pérdida de sus hijos, al mismo tiempo que buscan por justicia.

En cada una de éstas series, que puedes volver a disfrutar a través de HBO GO, el núcleo familiar juega un papel fundamental y nos propone descubrir historias inigualables.





PUEDE INTERESARTE

HBO alista una serie de terror basada en la película “Hellraiser”

HBO Max confirma su fecha de lanzamiento y se suma a las potencias del streaming

Dwayne “La Roca” Johnson producirá una serie sobre lucha libre para HBO

“The Plot Against América”: la notable serie sobre un EE.UU. nazi que te estás perdiendo