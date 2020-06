El actor mexicano Héctor Suárez falleció este 2 de junio. Así lo confirmó su hijo, el también actor Héctor Suárez Gomís a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación: Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias!. Descanse en paz, Héctor Suárez. Atentamente: Su viuda, Zara Calderón. Sus hijos: Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón. Sus nietos: Paula Suárez Gomís, Ximena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quiroz”, se lee en el mencionado post.

La noticia de la muerte del actor llega seis meses después que este revelara ante las cámaras de varios medios mexicanos que estaba totalmente curado del cáncer a la vejiga que se le detectó en 2015.

“Bendito sea el cielo ya no tengo cáncer. Cuatro años, dos operaciones. Ya estamos bien... Me tengo que chequear, cuidar en la comida, todo. Para que no vuelva a crecer. He vuelto a nacer, sí”, declaraba el actor quien a su vez adelantaba un nuevo programa televisivo para el 2020. “Es de corte social y cómico pero aún no tenemos televisora”, dijo.

UN GRANDE DE LA COMEDIA

Aunque nunca se consideró un actor de comedia, Héctor Suárez deja un legado de grandes personajes que a través de la comicidad hacía sátira de la sociedad y política mexicana. Un ejemplo de ello es uno de sus programas insignia “¿Qué nos pasa?”, el cual fue transmitido en Televisa desde 1986 a 1987.

En “¿Qué nos pasa?”, Héctor Suárez dio vida una gran cantidad de personajes que retomó de sus vivencias en México, pero principalmente en la capital mexicana. Entre estos, destacan: “El no hay”, “El Picudo”, “Doña Zoila”, “El Flanagan”, “El Lic. Buitrón”, “El 'tá difícil”, “El Destroyer”; entre otros. El programa volvió al aire hacia finales de los noventa por el Canal de las Estrellas.

También tuvo otros programas del mismo corte como “Verdá o fixión” y “La cosa”.

Nacido en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938 Suárez inició su carrera como actor en 1958 y trabajó en teatro, cine y televisión hasta casi el final de su vida, retratando a través de sus personajes la cotidianidad del país y sus propias experiencias.

“Todos mis personajes los he creado yo y son ideas y situaciones que he vivido en los barrios de la ciudad en los que crecí”, era el discurso que Suárez empleaba cuando se le preguntaban sobre el origen de sus populares personajes.

Entre los títulos que forman parte de su amplio repertorio cinematográfico, podemos mencionar: La mujer de a seis litros, La marcha de Zacatecas, Picardía mexicana, Lagunilla mi barrio, El milusos (1983) y Mecánica nacional (1972).

En televisión, el actor, quien estudió pantomima con el célebre mimo Marcel Marceau, también participó en varias telenovelas entre las décadas de 1960 y 1970. Su última participación se dio en la cinta “Mentada de padre” (2019).

En “Mentada de madre”, Suárez dio vida a Don Lauro Marqués Castillo, un hombre del campo que viaja al Distrito Federal en busca de mejores oportunidades de trabajo y solo encuentra el rechazo de la sociedad.

Fue galardonado con el Premio Ariel por “Mecánica Nacional” y se casó con la actriz Pepita Gomís, con quien tuvo dos hijos, Héctor y Julieta Suárez Gomís, también actores.





