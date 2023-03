Horarios para ver Oscars 2023 EN VIVO | Fecha, señal de TV y cómo seguir ONLINE la premiación

La edición número 95 de los Premios Óscar se llevará a cabo este domingo 12 de marzo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Podrás disfrutar de la mejor gala del cine a través de los canales oficiales que tendrán la cobertura oficial del evento. La ceremonia será dirigida por el comediante y presentador de televisión, Jimmy Kimmel. La transmisión oficial de la ceremonia, incluyendo la tradicional alfombra roja (red carpet), estará a cargo de la cadena ABC en los Estados Unidos. El servicio se puedo observar a través de las plataformas Hulu Live TV, Fubo TV, DirecTV Stream, Roku, On Fire TV y ABC Go desde las 8:00 p. m. ET. En México, la cobertura la tendrá Azteca 7. El tradicional Canal 7 se pueda observar por señal abierta y las plataformas Dish, Izzi, Megacable, Sky, Star TV y Totalplay. Para Sudamérica y Centroamérica se televisará por los canales de TNT, TNT Series, TNT Go y HBO Max.

