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Resumen

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Yvonne Frayssinet revela cómo imagina la despedida de Francesca Maldini y asegura que aún tiene muchos proyectos por cumplir lejos de la televisión. (Foto: Lenin Tadeo)
Yvonne Frayssinet revela cómo imagina la despedida de Francesca Maldini y asegura que aún tiene muchos proyectos por cumplir lejos de la televisión. (Foto: Lenin Tadeo)
Por Sonia del Águila

La esperada cena romántica entre Francesca Maldini y Peter finalmente ocurrió, aunque no en “Al fondo hay sitio”, sino en un comercial que reunió a Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman después de varios años. Los actores se abrazaron, compartieron un almuerzo y revivieron entre bromas y risas aquella complicidad que convirtió a sus personajes en una de las parejas más queridas de la televisión peruana.

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