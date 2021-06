Hugo García fue consultado sobre los rumores que señalan que tiene un nuevo romance con la influencer Alexandra Balarezo. El integrante de “Esto es Guerra” reveló que sí viajó junto a la modelo.

“Nos hemos conocido hace poco, tenemos amigos en común. Hemos viajado con un grupo de amigos, pero nada más. Ale es una linda chica y no voy a dar más detalles de mi vida privada”, indicó Hugo a las cámaras de “América Espectáculos”.

“Me siento tranquilo, estoy feliz, me la he pasado increíble este fin de semana haciendo lo que más me gusta, manejar bicicleta”, continúo.

El ‘guerrero’ dijo que le molesta ver su nombre en las portadas de los medios. “No soy mucho de ventilar mi vida privada, no me gusta que mi nombre esté expuesto en todos lados por algo que no viene al caso”, acotó.

Por otro lado, Hugo García evitó referirse al comentado TikTok que hizo su exparaje Mafer Neyra que, para muchos, se trataría de una indirecta para él.

“Solo puedo hablar por mí, siempre le voy a desear lo mejor, es una gran chica (…) La respeto mucho, siempre le voy a tener un cariño especial, pero ahorita estoy enfocado en mí. La gente sabe que cuando quiera ventilarlo, se van a enterar”, sentenció.

El modelo de 'Esto es guerra' responde sobre romance con modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Conductores se indignan tras intervención de Yahaira Plasencia por celebrar su cumpleaños

Los periodistas de América Noticias no dudaron en cuestionar a Yahaira Plasencia tras ser intervenida por celebrar su cumpleaños fomentando la aglomeración durante la pandemia. “Absolutamente reprochable" dijo, por su parte, Federico Salazar.

Lee también