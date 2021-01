Desde el primer episodio de “Yo Soy: Grandes batallas”, Mauri Stern ha generado polémica por sus palabras sobre la imitadora de Yuri, Noelia Calle. El pasado martes, la participante pidió que el ex Magneto no comente más sus presentaciones, pero, fiel a su estilo, Stern no se quedó callado.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, señaló el artista mexicano.

Es así que la imitadora de Yuri habló sobre las duras palabras que recibió del cantante. “Bueno, directo al corazón, Mauri, pero la verdad me encanta que sea así de franco y sincero, como debe ser la gente”, añadió.

Del mismo modo, Calle afirmó sentirse bastante triste por las palabras que le dedicó. “Los ojos se me hicieron agüita. De repente lo escucho a Tony (Succar), a Kattia (Palma) y como que me levantan el animo, pero me queda claro lo que espera Mauri”, agregó.

Imitadora de Yuri de “Yo Soy” le responde a Mauri Stern: “Espero ablandar tu corazón” | VIDEO

“Yo sé que hay mucho que trabajar. Hago todo mi esfuerzo, pero sé que puedo mejorar, y voy a dar mucho más en la siguiente presentación”, sentenció.

Asimismo le dejó un mensaje al exMagneto. “Mauri, esta noche te la voy a dedicar, porque sé que estás esperando a una verdadera Yuri. Espero ablandar tu corazón. El reto ya no es nuevo retador, el reto eres tú”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Mauri Stern y Tony Succar son los nuevos jurados de “Yo Soy”

“Yo soy”: Mauri Stern y Tony Succar