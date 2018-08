Andrés Vílchez se prepara para ser un villano en telenovela ecuatoriana

Será un Andrés Vílchez como no se había visto antes. El rompecorazones de la televisión peruana –quien alcanzó la fama gracias a su papel protagónico en las tres temporadas de la serie "Ven, baila, quinceañera"– está listo para asumir nuevos retos.

Ahora el actor se suma al elenco de "Sharon, la hechicera", producción ecuatoriana basada en la vida de la fallecida cantante de tecnocumbia que mañana estrena su primer capítulo en dicho país. "La diferencia de este proyecto es que ya no me van a ver como el galán juvenil, sino con un perfil mucho más adulto. Agresivo, manipulador y controlador. Escogí este papel para demostrar que puedo ser versátil y meterme en otro tipo de roles", explica el intérprete. Él asumirá el papel de la última pareja de la artista, a quien se acusó de la muerte de su esposa en el 2015.

No obstante, el meterse en la piel del villano de la trama no ha hecho que Vílchez descarte la idea de volver a aceptar un rol juvenil a futuro. De hecho, eso está en sus planes. Él comenta: "Poco a poco voy a ir quemando etapas. Esta telenovela apunta a un nuevo público, un nuevo país, y es una oportunidad diferente para que me conozcan".

Andrés Vílchez (Foto: Tondero)

APUESTA POR LO NUESTRO

Respecto a la industria nacional, Vílchez considera que la competencia cada vez es más grande y hay que nutrirse para destacar entre tantos artistas. "Hay mucho talento, ya no solo sirve saber actuar. El cantar y bailar es importante [...]. Hubo un momento [de mi carrera] en el que pensé: 'Hasta aquí nomás', pero decidí seguir. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan al 100%, así tengas un papel secundario o de extra, porque todas te abren puertas. A veces la televisión peruana puede llegar a ser un poco egoísta porque siguen con los mismos actores y actrices en todas las producciones", sentencia.



Durante la conversación, Vílchez también expresó su molestia por las personas que critican los proyectos nacionales. "Quiero aprovechar este momento para dar un mensaje. El peruano tiende a criticar el producto sin consumir el resultado, y eso da rabia. Pero es simple: si no te gusta, no lo consumas. Lo que ocurre es que aquí pasa todo lo contrario. Siguen consumiendo y eso se ve reflejado al final, con los rátings", finaliza.