Gisela Valcarcel tras los rastros y las incógnitas de Cupido

Deja los vestidos de gala de "El gran show" por un par de zapatillas para empezar una nueva aventura televisiva. Gisela Valcárcel regresa con un programa que llega a las pantallas de América Televisión este sábado a las 10 p.m.

En "Gisela busca...", la conductora entrevistará a diversas parejas y personalidades locales. Algunos tienen más de 10 años de relación, otros son nuevos en los vaivenes del romance. Todos son confrontados con una pregunta: ¿cómo se sobrevive en pareja? Gisela comenta a El Comercio: "Unos suelen irse de viaje o descansar, pero para mí estas son mis vacaciones. Tenía esta idea en mente desde el año pasado, y aproveché este tiempo para darme el gusto".

— El amor es un tema en el que siempre te has mostrado algo distante...

​Es una parte de mi vida que aún no logro entender. Escucho tantas versiones acerca de cómo es la vida en pareja que me provocó coger una cámara y salir en búsqueda de respuestas. En el camino también me he encontrado con personas que ya se han separado de sus parejas, pero apostamos por los que han continuado.

— ¿Cómo planeas celebrar hoy el Día de San Valentín?

​Muy a mi estilo, con los periodistas para contarles las novedades de este programa. Es una celebración con los que nunca se han ido de mi lado: la televisión y el televidente, los que siempre me han sido fieles.

— Pero hoy también se celebra el Día de la Amistad...

Esa es una mentira que crearon para que las personas que estamos solas no nos sintamos mal. A mis amigas las celebro siempre, no me voy a creer ese cuento comercial, así que ya les advertí que no quiero nada de saludos mañana.

— En "Gisela busca..." dejas los vestidos de gala de "El gran show" por un look más casual.

Eso es algo que me tiene feliz. Un polo, jeans, zapatillas y sombrero. Tal vez me verán algo maquillada, pero nada del otro mundo. Hace tiempo no sentía tanta comodidad. Para mí ha sido un descanso conversar con estas personas y saber que el amor siempre será un buen intento.

— Hace unos meses dijiste que no sabías si "El gran show" volvería. ¿Qué planes tienes para este 2018?

"Gisela busca..." tiene un principio y un fin. Luego de eso estaré de regreso con la competencia de baile en "El gran show", es más, ya hemos empezado a preparar lo que será esta temporada.

— Tienes más de 30 años en la televisión peruana, ¿cuál crees que es el secreto para mantenerse vigente en este rubro?

Es que yo amo lo que hago. Es más, mientras te estoy hablando del tema no puedo evitar sonreír. Me hace ilusión darme un gusto como poder proponer un nuevo programa de televisión. La base de todo lo que hagas es que te encante y a mí la televisión, sinceramente, me fascina. Por cierto, ¡feliz Día del Amor! Y si no tienes pareja, no te preocupes, hoy lo celebramos juntas.