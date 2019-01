Magaly Medina sobre su retorno a la TV: "No sé si daré la talla"

Vuelve por sus fueros: por el chongo, el raje y el entretenimiento. Magaly Medina supo interpretar el morbo maquillado por un dudoso puritanismo del público peruano. Hoy ella retorna a las pantallas luego de una trayectoria marcada por más de un escándalo. El mayor de todos: su paso por la prisión en el 2008, por el delito de difamación contra el futbolista Paolo Guerrero. Ahora, la conductora asegura que ya se autorreguló y que no desea más derramamientos de sangre en vivo y en directo. Su nuevo programa se llama "Magaly TV, la firme". Un reto será lograr conectarse con los millennials. Ella conversó con El Comercio.

—¿Por qué la firme? ¿Hay una bamba?

"Magaly TV" dio origen al periodismo de espectáculos en la televisión, luego hubo muchas copias del programa. Entonces una forma de guiñarles el ojo y sacarles la lengua es diciendo "Magaly TV, la firme".



—Una de las claves era que mostrabas lo que no querían que se mostrara, lo que activaba ese morbo que todos tenemos. Pasó el tiempo, existen las redes sociales y el exhibicionismo está a flor de piel. ¿Cómo seducir a las nuevas audiencias?

Si en televisión supiéramos cuál es el secreto del éxito, olvídate, nadie estaría nervioso antes de un debut. Los tiempos se han puesto muy violentos. Y hay una 'selfiemanía': si uno se exhibe en una proporción 2, el otro se exhibe en una proporción 4. Hay una competencia terrible en las redes. ¿Cómo nos adaptamos a estos tiempos? Eso queremos mostrar: una Magaly más show, más entretenimiento. Creo que necesitamos evadirnos de este momento político terrible. Eso quiero hacer. Es un gran peso que tengo sobre los hombros, porque no sé si daré la talla. Espero al menos lograr sonrisas en mi onda de ironizar y fastidiar, pero ya sin fomentar la violencia, de la que en este país estamos hasta arriba.

—La vida es más interesante cuando las cosas no salen como se quiere. Uno se replantea. ¿Cómo evalúas tu paso por Latina?

Mi gran error fue haber hecho "La purita verdad". Empecé sin productor y no fue lo que yo planteé: una secuencia que seguía del noticiero. Lo que sí quería hacer era prensa, y cuando Andrés Badra, ex gerente de Latina –quien siempre quiso que volviera a mis fueros originales, la prensa seria–, me lo propuso, no lo dudé, me gustó el reto. Pero cuando eres una imposición para las personas que hacen prensa, todo el mundo te va a hacer cosas para que eso no funcione. Ahora, cuando hice los sábados, con Gisela estábamos en un mano a mano: un día yo hacía 14 [puntos de ráting] y ella 16, otro día yo hacía 16 y ella 14. Con ese programa también estuve contenta. Pero por "La purita verdad" se me juzga todo un paso por un canal.



—Tuviste una actitud confrontacional con algunas personas de Latina. ¿Debiste manejar mejor este aspecto?

No, no. Más bien, si hubiera sido confrontacional y no me hubiera descuidado tanto, esto no habría sucedido y seguiría en el noticiero. No reclamo perfección, pero sí soy competitiva. Siempre he sido directora periodística de mis programas. Ser solo la mujer que lee el teleprompter no es lo mío. Traté de adaptarme, pero igual pedía mejores condiciones de producción periodística, porque sí las había. Hubo muchos motivos internos. Además, no estaba en plan de fierecilla atenta a ver quién me metía un zarpazo. Ese momento casi coincidió con mi matrimonio, y yo estaba disfrutando –como lo sigo haciendo– una etapa que nunca viví, ya que fui un hongo solitario y estaba metida y dedicada a vivir por y para mi programa.



—Una percepción es que el Mundial no te jugó a favor. Y estabas en el canal del Mundial. Como que no supiste manejar del modo más satisfactorio el tema.

Lo que pasó fue que una frase [alusiva a la suspensión de Paolo Guerrero] selló todo. Pero yo lo había estado manejando bien, porque como peruana que soy, me encantó que la selección vaya al Mundial. Lo decía abiertamente en el noticiero. No estuve de acuerdo con lo que eran antes, pero estos jugadores están demostrando más disciplina, concentración y profesionalismo. Me ponía la camiseta, cantaba temas criollos alegóricos, etc. Tú no puedes vivir tampoco pendiente de la dictadura de las redes, y eso lo tienen que entender las empresas periodísticas [...]. No tenían motivos, porque si los hubieran tenido, no solo me hubieran levantado del aire, me hubieran botado, expulsado, porque mi contrato lo permitía. Me quedé. Luego negocié mi salida, porque mi amor propio sufrió mucho.



—¿Qué Magaly veremos ahora? ¿A una fiera desatada? ¿A una Magaly más ducha en autorregularse? No sé si este verbo te despierta simpatía o antipatía...

Hace tiempo que me autorregulé.



—¿O a una Magaly que sabe conectarse con los millennials?

Vamos a ver si sé conectarme con ellos. Recién estoy entrando con fuerza en las redes sociales. Lo que sí sé es que, desde la televisión, no podemos seguir incrementando en la gente la violencia que existe en las calles, en las redes, en la política y en todo el sistema. Derramamiento de sangre no debe haber en los programas. Yo estoy apostando por el entretenimiento y por que la gente se divierta conmigo.

HORARIO TV

"Magaly TV, la firme"

Canal: ATV

Estreno: hoy, 9 p.m.