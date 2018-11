Cuando Estrella (Melissa Paredes) creyó haber alcanzado la felicidad al contraer matrimonio con el amor de su vida (Sebastián Monteghirfo), el destino presentó un nuevo freno en su camino: su esposo será encarcelado injustamente.

Esta es una de las luchas a las que el personaje principal de "Ojitos hechiceros" se tendrá que enfrentar en la segunda temporada de la trama, la cual sigue a Estrella, la joven que persiste en su sueño de convertirse en una figura musical de la cumbia. La propuesta de Del Barrio Producciones se transmite de lunes a viernes, a las 9:30 p.m., a través de América TV.

Cada vez que un proyecto apuesta por una segunda o tercera parte, se encienden las alarmas por el riesgo de la repetición. Sobre esta disyuntiva, la protagonista Melissa Paredes respondió a El Comercio: "Es algo complicado, pero creo que no caeremos en eso. Mi personaje se ha renovado como persona. Su forma de ver la vida no es la misma. No es la Estrella con la que empecé. Su rol tiene más peso, es más fuerte, pero aun así sigue siendo una chica con sueños y lucha. [...] Ahora podrán ver a una Estrella diferente por todo lo que le ha tocado vivir. Tal y como pasa con las personas en la vida real, las experiencias que viven las hacen cambiar y ser más fuertes".



Fue a inicios de este año cuando se dio a conocer que Melissa Paredes sería la protagonista de "Ojitos hechiceros". Una decisión bastante cuestionada por el público, ya que ella participó en un 'reality' de competencia y muchos creyeron, por ello, que no lograría tener el desempeño esperado en una ficción de la televisión.



Hoy Paredes se muestra orgullosa y considera que logró demostrar todo lo contrario. "Siento que rompí con ese prejuicio [...] Creo que las personas tienen derecho a sobresalir, no solo en la actuación sino en cualquier otro aspecto de la vida. Yo soy una de esas personas, me preparé, estudié y me llegó un papel protagónico, algo que nunca me imaginé", indica la intérprete.

DATO

Canal: América TV.

Horario: de lunes a viernes, 9:30 p.m.