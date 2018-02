Oscar 2018: ¿Quiénes ganarán el premio? Los famosos peruanos opinan

La cuenta regresiva para los Oscar 2018 ha comenzado. Y mientras la Academia ya cerró las votaciones para elegir a los ganadores, el público cinéfilo también define a sus favoritos.

Las figuras de la televisión peruana no son ajenas a la expectativa por los Oscar, y algunos de ellos nos revelaron quiénes son sus favoritos para recibir la estatuilla de la Academia.

Recuerda que tú también puedes elegir a tus candidatos favoritos a los Oscar 2018 participando de nuestra trivia.

Mientras más aciertos logres el 4 de marzo, más posibilidades tendrás de ganar entradas gratis para el cine por todo un año.

1. REBECA ESCRIBENS

(Conductora de TV)

Además del bloque de espectáculos de "Primera edición", Rebeca Escribens aparecerá en "Mujeres sin filtros", cuya nueva temporada se emitirá desde este sábado, a las 11 p.m., por América TV. En este programa en el que también participan Almendra Gomelsky, Katia Condos y Gianella Neyra, ellas conversan y entrevistan a invitados variados mediante un estilo dinámico, irreverente, fresco y empático.

Entre los contendores de los Oscar que se entregarán el 4 de marzo, una que le encantó a Rebeca es "Coco", nominada a Mejor película animada. Sobre este relato que sigue a un niño que quiere ser músico y que llega al Mundo de los Muertos para esclarecer un misterio familiar, ella afirma: "Esa conjugación entre psicología infantil, las emociones reales de los niños y una película animada me parece fascinante". Otras cintas favoritas de Rebeca que van en busca de la estatuilla dorada son las siguientes:

+ Mejor Película: "La forma del agua" ("The Shape of Water")



+ Mejor Actor: Gary Oldman ("Las horas más oscuras"/ "Darkest Hour")



+ Mejor Actriz: Frances McDormand ("Tres anuncios por un crimen"/ "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

2. NATALIE VÉRTIZ

(Modelo y conductora de televisión)

Aunque el tiempo le queda corto por sus responsabilidades como madre del pequeño Liam y la conducción del bloque de espectáculos de la edición central de América Noticias, la modelo todavía encuentra espacios para dedicarse a otras actividades. De hecho, está a punto de debutar como actriz en la pantalla chica con “Señores papis”, la nueva serie de Michelle Alexander en la que compartirá pantalla con Aldo Miyashiro, Jimena Lindo, Emilram Cossio, Emanuel Soriano, entre otros actores.

Además de ello, Vértiz se confiesa asidua al cine, afición que comparte con su familia y que le permite estar atenta a los filmes nominados al Oscar. Para esta edición, por ejemplo, ella apuesta por Meryl Streep, quien compite por el premio a Mejor Actriz por “The Post: los oscuros secretos del Pentágono”. “Es una mujer que inspira respeto”, dice la presentadora. Asimismo, confía en que “Coco” se llevará la estatuilla en Mejor Película Animada por su emotivo mensaje familiar.

+ Mejor Actriz: Meryl Streep (“The Post: los oscuros secretos del Pentágono”)



+ Mejor Actor: Gary Oldman (“Las horas más oscuras”/"Darkest Hour")



+ Mejor Película animada: “Coco”

3. ÉRICK OSORES

(Periodista deportivo)

En el año en que la selección peruana volverá a competir en un Mundial de Fútbol, no sorprende que el periodista deportivo Érick Osores esté muy ocupado. A la conducción de "Fútbol en América", que se emite los domingos a las 10:30 p.m. por América Televisión, se ha sumado su participación en "ESPN FC", que se transmite los domingos a las 8:30 p.m. por ESPN 2.

Pero a pesar de su agenda placenteramente recargada, Osores siempre reserva un tiempo para ver películas. Sobre los nominados al Oscar, él afirma: "Me gustó 'Tres anuncios por un crimen', pero me encantó 'La forma del agua', la cinta dirigida por Guillermo del Toro. Soy fan de algunos juegos de mesa y esta película me recordó el clásico 'Bioshock', del que Del Toro también es fan. Además, 'La forma del agua' es su versión de 'La bella y la bestia'". Los favoritos de Osores de cara a la estatuilla dorada son los siguientes:

+ Mejor Película: "La forma del agua" ("The Shape of Water")



+ Mejor Actor: Gary Oldman (“Las horas más oscuras”/"Darkest Hour")



+ Mejor actriz: Frances McDormand ("Tres anuncios por un crimen"/ "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

4. CARLOS CARLÍN

(Actor y comediante)

Hoy por hoy, el actor combina su trabajo como conductor de “Wantan Night” en Plus TV con los ensayos de “2+2”, obra de teatro que se estrenará el 14 de abril en el teatro Pirandello. “Estaremos junto a Magdyel Ugaz, Gianella Neyra y Óscar López Arias, bajo la dirección de Bruno Ascenzo”, adelanta el actor. “También estrenaremos pronto la película ‘Soltera codiciada’, en la que comparto pantalla con Gisela Ponce de León, Jely Reátegui y Karina Jordán”, agrega.

Todas esas actividades, sin embargo, no han hecho que Carlín pierda de vista los Oscar. Sobre el premio a Mejor Película, él dice: “Creo que va a ganar ‘La forma del agua’. Me gusta mucho el trabajo de Guillermo del Toro y destaco la interesante relación de la criatura con la mujer, porque es mucho más profunda de lo que puede parecer al inicio”. Además, sobre el galardón a Mejor Actor, añade: “Yo soy fan de Daniel Day-Lewis, pero estoy seguro de que ganará Gary Oldman. Es más, Oldman siempre tendría que ganar porque es un extraordinario actor”.

+ Mejor Película: “La forma del agua” ("The Shape of Water")



+ Mejor Actor: Gary Oldman (“Las horas más oscuras”/"Darkest Hour")



+ Mejor Actriz: Meryl Streep (“The Post: los oscuros secretos del Pentágono”)