Semana Santa y la tradición de recordar las parábolas desde la TV

Que jamás se rompa la costumbre de ver películas sobre Jesús y sus apóstoles en Viernes Santo. Así como hay gente que viaja por estos

feriados, quienes guardan las fiestas esperan con ansias los clásicos de la señal abierta mientras disfrutan almorzar pescado. Para ellos (y los

curiosos) es esta nota.

Para iniciar este día, una buena opción es "La historia de Jesús para niños", que se transmitirá hoy a las 8 a.m por Panamericana Televisión. Desde temprano, los más pequeños podrán conectar con la historia –contada de la forma más lúdica posible– del Salvador, desde su niñez hasta su ascensión a los cielos.

Para los fieles, desde el mediodía TV Perú transmitirá el Sermón de las 3 Horas desde la Catedral de Lima. Algunos investigadores señalan que se trata de una tradición nacida en Lima en 1660: el sacerdote jesuita Francisco de Castillo habría oficiado un sermón de tres horas en la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados. Allí, él tomó las siete frases de Jesús en la cruz ("Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen", "¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?",

por ejemplo) y las usó para comparar el sufrimiento de Cristo con el de los esclavos afroperuanos e indios que asistían a su misa.

Hoy tampoco faltará uno de los filmes clásicos de Viernes Santo: "La vida pública de Jesús" (1980) que, por supuesto, emitirá América Televisión desde la 1:30 p.m. La película protagonizada por Brian Deacon se toma la licencia de iniciar con la Anunciación a la Virgen María, para luego mostrar el nacimiento de Jesús y su visita al templo de los sabios. Más adelante, se verá cuando es bautizado por Juan, la tentación del diablo en el desierto, sus milagros en Cafarnaúm y su etapa con los discípulos. Cinta clásica que vale la pena ver.