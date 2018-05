Instagram: Alejandro Sanz se disculpa con hijo en insólito post que sorprende a miles

Un insólito ofrecimiento de disculpas públicas realizado por el cantautor español Alejandro Sanz llama la atención entre los usuarios de la red social Instagram.

Y es que el intérprete de 49 años de edad consideró propicio usar las herramientas del ciberespacio para expresar sus disculpas a Alexander, su segundo hijo. El motivo: no haber podido ir a una presentación suya por los diversos compromisos laborales que tiene.

"Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé ir", inició.



"Este fue un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente u sensible. No te mereces que yo olvide tu concierto", añadió el artista ibérico.



"Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que mereces. Te amo con locura", concluyó Alejandro Sanz en Instagram.

Una publicación compartida por Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el May 5, 2018 at 10:59 PDT

El post, publicado a primeras horas del domingo, ya acumula casi 150 mil 'Me gusta' y una serie de comentarios positivos a favor del intérprete de "Amiga mía".

En Instagram Alejandro Sanz cuenta con 2.8 millones de seguidores, quienes siguen atentamente las publicaciones del cantante sobre música y campañas publicitarias.

Alejandro Sanz es padre de cuatro hijos nacidos entre los años 2001 y 2014.