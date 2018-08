Alondra García Miró compartió nuevas imágenes de "Te volveré a encontrar"

Alondra García Miró compartió con sus seguidores de Instagram los sentimientos que la embargan tras terminar de grabar "Te volveré a encontrar", su primera telenovela.

La ex participante de "Esto es guerra" destacó el apoyo que recibió del equipo de producción de la ficción en la que es su primera incursión profesional en la actuación.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que hicieron posible esta maravillosa historia. Gracias a los directores. Gracias por ser mi soporte y guiarme día a día en cada escena, por toda la paciencia que tuvieron para dirigirme y no dejarme sola en ningún momento", escribió la modelo en Instagram.

"Gracias a todo el elenco. He sido más que afortunada de tener la oportunidad de trabajar con personas tan talentosas y llenas de luz como ustedes. He aprendido de cada uno y les agradezco por todos sus consejos, su buena onda y porque desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Soy bendecida de tener a personas tan especiales como ustedes en mi vida. Los llevaré siempre en mi corazón", añadió la joven sobre sus compañeros de reparto en la producción que todavía no tiene fecha de estreno definida.

En Instagram, Alondra García Miró también compartió algunas fotografías inéditas de las grabaciones de "Te volveré a encontrar".

La producción de América TV cuenta en su elenco con Nicola Porcella, Pablo Heredia, Flavia Laos, Mayra Goñi, Denisse Dibós, entre otros.