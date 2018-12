Instagram: Anahí presenta libro y anuncia su retiro de los escenarios

Anahí presentó "Valiente", el libro que marca su debut como escritora. La cantante mexicana compartió en su cuenta de Instagram, imágenes del lanzamiento de la publicación y descartó su regreso a los escenarios a corto plazo.

En dicho evento, Anahí ofreció un discurso sobre la maternidad y leyó parte de uno de los capítulos.

"Quiero agradecer a parte de mi familia, quienes están aquí, mis papás, suegros, hermanos, tíos, y yo creo que eso es importante en una familia: estar unidos y apoyarse en las buenas y en las malas, claro que los dos más importantes no están aquí: uno porque tiene mucho trabajo y el otro porque ya se va a dormir, porque no son horas para que esté aquí, además de que me robaría toda la cámara", bromeó la cantante al inicio del evento.

Anahí agradeció la presencia de fans de Brasil, quienes la vitorearon en numerosas ocasiones.

En su regreso a los reflectores, la cantante dijo que le gustaría inspirar a otras mujeres que viven un embarazo por primera vez.

"Me llena de emoción presentarles este libro, es un pedacito de mi corazón. Habla absolutamente de todo lo que sentí, de todo lo que pensé, lo que vibré, lo que me inspiró y lo que busco con este libro es inspirar a alguna mujer; con que inspire a una, con eso mi trabajo estará hecho. Inspirarlas y que sepan lo valientes y fuertes que son, que no tengan miedo".

Durante la presentación, la ex integrante de RBD confesó las presiones que tuvo para promover su disco recién lanzado cuando decidió darle prioridad a su embarazo y maternidad.

"Con todo el disco encima y la disquera presionándome y dije: ‘oh, oh, estoy embarazada, y ¿saben qué? No hay disco, no hay disquera, no hay contrato, no hay nada más importante para mí en este momento que este ser que se está formando dentro de mí’".

Con todo en contra y reclamos todavía recientes, advirtió: "Perdón, lo tengo que poner todo en pausa, porque antes que nada, le voy a prestar todo mi cuerpo a este bebito para que sea fuerte y nazca feliz en un entorno de paz y tranquilidad’. Gracias a dios no se enojaron tanto en la disquera y me dijeron: ‘ok, ten a tu bebé’".

Dedicada por completo a su hijo Manuel, comentó que descarta retomar su carrera por ahora.

"Debo ser muy honesta, en este momento no lo sé (su regreso) y no sabría muy bien qué contestarte, no está en mis planes próximos pero sí está en mis planes crear o tal vez producir".

Anahí tomó con humor cuando fue cuestionada por la reportera de Ventaneando sobre el hecho de que en su libro relató que consumió la placenta de su bebé.

"Las propiedades de la placenta las explicamos muy bien en el libro, está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido pero yo creo que, como lo digo ahí, es una decisión muy personal", indicó.