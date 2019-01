Aristemo y Juliantina, las parejas gay de Televisa que hacen furor en redes sociales

Aristemo es la unión de Aristóteles y Temo, dos de los personajes de la segunda temporada de la serie mexicana "Mi marido tiene más familia" y Juliantina, la fusión de Juliana y Valentina, las dos amigas de la telenovela "Amar a muerte" que no pueden evitar enamorarse en la historia que emite Televisa con gran éxito. Cada noche, estas dos parejas ficticias se apoderan de las redes sociales, a través de curiosos hashtags de los seguidores de ambas ficciones para ver qué curso toman sus personajes favoritos y celebrar la visibilidad que ahora ha decidido darles la televisión de ese país.

"#pucheritoaristemo, #besoaristemo, #juliantinasinfiltros o #juliantinaenamoradas son algunos de los hashtags que colmado Twitter, Instagram y hasta Facebook para seguir todos los detalles del capítulo de turno, tanto de "Mi marido tiene más familia" como de "Amar a muerte".

Los #Aristemo

Los #aristemo son interpretados por Emilio Osorio Marcos, hijo de Niurka y del productor Juan Osorio. Este le da vida Aristóteles, quien tiene una relación con Cuauhtémoc "Temo", interpretado por Joaquín Bondoni.

"No sé qué vaya a pasar después de hoy pero yo no quiero fingir más, necesito decir lo que siento, yo te amo Aristóteles", le dice Temo en una de las escenas. Aunque al principio Aristóteles se niega a aceptar su amor, tiempo después es él quien se le declara a Temo, y ambos aceptan estar juntos sin importar que haya gente que no está preparada para aceptar su relación.

La tendencia de #Aristemo tomó fuerza a principios de este año. Y suman desde entonces un millón 296 mil tuits, lo que significa llegar a unas 51 millones de personas, sumadas en diferentes momentos a la conversación en torno a estos personajes.

Las #Juliantina

En "Amar a Muerte", la telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown, podría decirse que los personajes de Juliana Valdés (Bárbara López) y Valentina Carbajal (Macarena Achaga), se han robado la atención de sus figuras principales y es que cada noche, así como lo hace #Aristemo, vienen arrasando en redes sociales.

OK DINOSAURIOS BEBÉS, HORA DE VOTAR



NO OLVIDEN ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN, Y AL FINALIZAR LA VOTACIÓN ESPEREN A LAS INDICACIONES QUE LES DARÉ ANTES DE USAR LA FRASE POR FA



RT PARA DIFUNDIR Y QUE TODOS VOTEN — JuliantinaFans “La historia” (@JuliantinaFans) 14 de enero de 2019

La historia de #Juliantina gira en torno a dos jóvenes con mundos completamente distintos, pero que coinciden en sus soledades. Juliana es hija de 'El Chino' Valdés, un asesino a sueldo por culpa del cual tienen que huir de San Antonio. Cuando llegan a la ciudad, por cosas del destino, Juliana se topa con Valentina, la hija menor de León Carvajal, un millonario recientemente asesinado. Conforme interactúan, van desarrollando una empatía que va más allá de la amistad y en capítulos recientes ambas ya se dieron no solo uno sino tres besos que, para sorpresa de los fans de la historia, no fueron censurados por Televisa.

Y es que el monstruo televisivo de México se ha caracterizado en los últimos años por dejar de lado a personajes homosexuales, caricaturizarlos y censurar cualquier acercamiento físico entre ellos.

Hasta la propia Macarena Achaga (Valentina Carbajal) se mostró sorprendida cuando Televisa emitió el segundo beso de la pareja, a través de un tuit.

La razón del éxito de ambas parejas

La principal razón del éxito de estas dos parejas en una historia producida por Televisa se debería a que ambas historias buscan romper los estereotipos sobre la homosexualidad y mostrar con naturalidad que el amor entre dos personas del mismo sexo no tiene nada de malo.

En una escena reciente de "Amar a muerte", Valentina le confiesa a su hermano mayor que está enamorada de una chica (Juliana) pero que siente miedo a lo que pueda decir la gente. Guillermo, lejos de juzgarla, le dice que cuenta con todo su apoyo.

"A ti te tiene que dar igual lo que piense la gente. Acá lo importante son tus sentimientos", le dice su hermano.

Recientemente, Macarena Achaga fue entrevistada en el programa "Hoy" de Televisa para hablar del éxito de su personaje en redes sociales.

La actriz, de origen argentino y recordada en nuestro país por la telenovela "El regreso de Lucas", se mostró emocionada con la repercusión que ha tomado el personaje de Juliana y Valentina.

"Creo que se logró, creo que las chicas en casa, los papás, están viendo desde casa el otro lado de las historias entre chicos y chicas", sostuvo.

Una especialista en sexualidad, invitada a la mencionada conversación, aplaudió la temática que se está abordando hoy en día en las historias ficticias y aclaró lo siguiente:

"Uno se enamora de la persona, no del sexo. La orientación sexual es con quien me enamoro, con quien disfruto pero es además con quien siento esa gran afinidad".