Emilia Clarke, actriz que encarna a Daenerys Targaryen en la exitosa serie de HBO "Game of Thrones", compartió en Instagram una divertida fotografía en la que aparece sonriente, recibiendo unos pequeños huevos de "dragón".

"Ese momento cuando encuentras tus huevos de bebe de hoja de oro (dragón), en el palacio de Kensington", escribió la actriz inglesa como leyenda de la fotografía.

Clarke es principalmente conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en "Game of Thrones".

Daenerys fue la única hija del rey Aerys II Targaryen y de su hermana-esposa, la reina Rhaella. Tras la muerte de su padre y de su hermano mayor en la Guerra del Usurpador, su madre murió dando a luz a quien se convertiría en la 'Madre de los dragones'.

Entre otros papeles destacados de Emilia Clarke se encuentran Sarah Connor en "Terminator Génesis" (2015), Louisa Clark en "Me Before You" (2016) y Verena en "Voice from the Stone" (2017).