El famoso actor español Miguel Ángel Silvestre, una de las figuras de la tercera temporada de la serie "Narcos" de Netflix, usó su cuenta de Instagram para aclarar las versiones en torno al presunto acoso sexual sufrido de parte de un director de Hollywood.

El artista de 35 años de edad señaló que jamás ha declarado que un productor de la industria intentó sobrepasarse con él, asimismo, declaró que sus opiniones sobre el movimiento #TimesUp han sido malinterpretadas.

"En relación a la entrevista publicada en la revista Lecturas (no concedida por mí), o los titulares de 'El confidencial' y 'Clarín', donde se dice que he sido víctima de acoso por parte de un productor, quiero comunicar que se trata de una información falsa", inició en Instagram.

"Yo nunca he sido acosado por nadie, por ningún profesional de esta industria. Las declaraciones se han sacado de contexto y pertenecen a una conversación en la que hablaba del movimiento #timesup donde di mi opinión: 'la violencia me parece inadmisible, me entristece. Es de gran valentía las personas que han dado un paso adelante en una situación tan vulnerable. Hay que saber gestionar la seducción y el deseo", añadió.

Asimismo, el actor que dio vida a Franklin Jurado en la tercera temporada de "Narcos" en Netflix explicó que "el deseo hacia alguien es una fuerza natural que nos mueve hacia adelante, nos lleva a querer intimar con esa persona que deseamos, es una emoción incuestionable, es natural, pura".

Por último, Miguel Ángel Silvestre dejó en claro que cuando alguien "no respeta el NO, se produce el acoso y empieza la violencia". Eso, sin embargo, no fue su caso.

Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el Feb 23, 2018 at 7:55 PST

En Instagram el talentoso Miguel Ángel Silvestre cuenta con 2 millones de seguidores.