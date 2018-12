Laura Esquivel, actriz que protagonizó en 2009 la serie argentina "Patito Feo", envió un mensaje de apoyo vía Instagram, a su ex compañera de reparto Thelma Fardín, luego que esta denunciara por violación al actor Juan Darthés.

"Querida @soythelmafardin Te adoro. Sos una GRAN persona. Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento.. tampoco podia hacer mucho porque tenia un año menos que vos. En ese viaje yo cumplia 15. Pero la vida, con su peor cara, hizo que te hagas más valiente de lo que eras ya, y sacaste tu voz para hacerlo público y ayudar a tantas y tantos que pasan por esa situación. Hoy, te agarro la mano y no te suelto", se lee en el mencionado mensaje de Instagram que Esquivel le dedicó a Thelma Fardín.

Laura Esquivel no ha sido la única actriz que ha expresado su apoyo a Fardín a través de redes sociales.

"¡Gracias! Gracias a todas las que abrieron el camino y a las que luchan cada día con menos visibilidad. Como actrices, si nuestra voz es más fuerte, ¡LA VAMOS A USAR! Gracias Thelma por tu valentía infinita, te quiero", expresó en Twitter la intérprete argentina Griselda Siciliani, quien participó en "Patito Feo" junto a Fardín.

Por su parte, Dolores Fonzi, que estuvo presente entre las actrices que acompañaron a Fardón ayer en la conferencia de prensa, fue otra de las que compartió su opinión en su cuenta de Instagram.

"Digan lo que quieran. No nos callamos más. Gracias Thelma por confiar en nosotras", dijo en referencia al colectivo de Actrices Argentinas.

El pasado martes, Thelma Fardín, reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan Darthés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un vídeo divulgado hoy durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram #miracomonosponemos Una publicación compartida por Thelma Fardin (@soythelmafardin) el 11 de Dic de 2018 a las 4:02 PST

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente.

De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45 y él era el único adulto del grupo de intérpretes.