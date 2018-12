Luego que Thelma Fardín denunciará por violación a Juan Darthés, la actriz argentina compartió a través de una de sus historias de Instagram, un emotivo post de agradecimiento al apoyo recibido en este momento tan delicado en su vida.

"Gracias por el apoyo. Nunca más solas", escribió Thelma sobre la mencionada publicación de Instagram: un dibujo donde se ve a la actriz rodeada de manos que le secan las lágrimas y la abrazan.

A raíz de esta denuncia contra Darthés, la cuenta de Instagram ha recibido cientos de mensajes de apoyo hacia Thelma y ha pasado de 20 mil a más de medio millón de seguidores.

El post que compartió Thelma Fardín en su cuenta de Instagram.

El último martes, Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela "Patito feo", reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra el también actor Juan Darthés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", dijo Fardín en un vídeo divulgado hoy durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, el artista acusado fue declarado inocente.