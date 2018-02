Magaly Medina se vistió de gala en la edición de este lunes de "90 Matinal" como una forma de rendirle tributo a Gerardo Privat, diseñador que falleció la madrugada del domingo y que fue parte de su grupo de amigos.

La periodista decidió conducir el noticiero matutino con un vestido que, hace cuatro años, diseñó el trujillano exclusivamente para ella. En Instagram, Magaly Medina compartió un video con detalles de la prenda que lució en una fiesta de cumpleaños.

Además, antes de presentar el informe sobre la muerte del modisto, Magaly Medina explicó su deseo de rendirle tributo al ingenio creativo de Privat.

"La nota que sigue me toca de manera muy cercana. He querido venir vestida no como vengo normalmente para un noticiero, sino con un modelo que Gerardo me hizo para un cumpleaños. Gerardo Privat lo diseñó para mí especialmente, no hay otro vestido como este. Hoy el Perú está de moda porque Gerardo a los 38 años de edad se nos fue", dijo la periodista.

Previamente, en Instagram, Medina publicó un retrato del diseñador ayudándola a probarse una prenda.

Gerardo Miguel Privat Dexter falleció el domingo a las 3 de la madrugada en el Hospital Regional Docente de Trujillo. En junio de este año hubiera cumplido 39 años.