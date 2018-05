Natalie Portman recordó en Instagram su debut en la pantalla grande, a los 13 años de edad, en "El perfecto asesino", filme francés de drama policíaco donde compartió roles con Jean Reno y Gary Oldman.

Se conoció que los padres de Portman obligaron a la producción del filme a suprimir una escena en la que debía aparecer desnuda y a rectificar el guion en los pasajes en que la niña se mostraba fascinada por la violencia.

Rodó sus escenas durante las vacaciones de verano de 1993 y 1994.​ Esta exigencia ha mantenido en posteriores películas, lo que le permitió culminar su carrera de psicología.

NUTRIDA CARRERA

En la década de 1990 interpretó varios papeles protagonistas en filmes como "Beautiful Girls" y "Anywhere But Here", antes de que fuese seleccionada para dar vida al personaje de Padmé Amidala en "Star Wars".

En 1999, mientras trabajaba en la filmación de Star Wars, ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de Psicología.

Natalie Portman ha obtenido importantes premios por su destacado trabajo como actriz. En 2005, por su actuación en el drama "Closer", fue acreedora de un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y fue nominada a un premio Oscar en la misma categoría.

Para su papel protagonista en "V" de Vendetta se rapó la cabeza y aprendió a hablar con acento británico. Su actuación le valió un premio Saturn a la mejor actriz. Posteriormente interpretó el papel principal en las películas históricas "Los fantasmas de Goya" (2006) y "The Other Boleyn Girl" (2008).

En 2008 debutó como directora en el cortometraje Eve, el cual fue estrenado en la 65ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

También ha formado parte de películas como: "Annihilation", "Planetarium", "Jackie", "Song to Song", "Una loca aventura medieval", "Amigos con derecho", entre otras.