A través de su cuenta de Instagram la cantante Yahaira Plasencia explicó los motivos de su ausencia el sábado en la gran final de la primera temporada del reality "El artista del año" que conduce Gisela Valcárcel en América Televisión.

Como se recuerda, la ex pareja de Jefferson Farfán debió acudir a esta instancia junto a Pedro Loli, Rossana Fernández Maldonado y Michelle Soifer, sin embargo, no asistió.

"La producción nos indicó que la temporadada acababa el sábado 30 de junio, por lo que acepté un evento en Chiclayo con un mes y medio de anticipación, sin embargo, la temporada se dilató y reitero asumí un compromiso con el empresario y con el público que me esperaba en el norte", indicó en su comunicado publicado en Instagram.

Más adelante, Yahaira Plasencia explica que siempre asistió a los ensayos de la academia de "El artista del año".

"Me da mucha pena no poder estar ahí, pues he pasado por muchas cosas y hubiera querido que el público vea mi presentación final", añadió.

Por último, la ex pareja de Jefferson Farfán agradeció a la producción y a la propia Gisela Valcárcel por brindarle la oportunidad de demostrar su talento sobre un set de televisión.

"No he dejado plantado al programa, la producción tenía conocimiento de mi compromiso en Chiclayo", concluyó.

Una publicación compartida por Yahaira Plasencia (@yahairaplasencia) el 7 de Jul de 2018 a las 10:17 PDT

Pedro Loli ganó el sábado la primera temporada de "El artista del año" venciendo a Michelle Soifer y Rossana Fernández Maldonado.

La próxima semana continuará el espacio transmitido por América Televisión los sábados desde las 9 p.m.

En Instagram Yahaira Plasencia tiene 1.1 millón de seguidores.