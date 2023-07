El escritor peruano Jaime Bayly aclaró nuevamente que su situación financiera es estable y no está quebrado. Así lo destacó en su canal de YouTube, el pasado 4 de julio.

“[El salario de televisión] es verdad que con los años a decrecido, pero eso no significa que esté quebrado. Ha decrecido, pero sigue siendo un salario muy bueno y perderlo me daría pena”, relató Bayly.

Bayly comentó además que perdió $ 1000 de sus inversiones, aunque no brindó detalles, dijo: “Perdí $ 1000 por bobo, por no estar atento, por no seguir la jugada”.

¿Cuál es la situación laboral de Jaime Bayly?

Por otro lado, el autor de Yo soy una señora, narró que su permanencia en Mega TV, canal de televisión que transmite su programa, es inestable ya que no le renovaron el contrato.

“Ahora gano 60 % menos de lo que ingresaba hace quince años”, reveló el ‘Francotirador’.

Denunció además presiones de un directivo de la empresa para cancelar su canal de YouTube en donde comparte hechos de su vida íntima.

¿Cómo reaccionó la madre de Bayly al enterarse de su supuesta quiebra económica?

En un video del 3 de julio, el periodista detalló que su madre, Doris Mary Letts, quiso prestarle dinero, ya que había creído que Bayly estaba en la ruina económica.