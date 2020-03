En 1991, el programa “¿Qué hay de nuevo?” con Jaime Bayly, confirmaría el apodo de ‘niño terrible’ que el periodista y conductor de TV se fue ganando apenas unos años antes, cuando con menos de 20 años de edad, debutó en la pantalla peruana con un programa político de estilo irreverente y le preguntó sin pelos en la lengua a Alan García, entonces candidato presidencial, si se había sometido a un tratamiento psiquiátrico o a una cura del sueño.

Calificado como un “pequeño programa", como el mismo Bayly llamaba todas las noches a “¿Qué hay de nuevo?”, el show que fue transmitido por Panamericana a las 11pm. se convertiría en una alternativa televisiva diferente frente a los enlatados mexicanos que presentaba la competencia apoyado, principalmente, en la personalidad de su conductor y en el aparente cero uso del libreto.

De aspecto bastante modesto -una simple escenografía y el maestro Cam en el teclado como partner eventual de Bayly- de “¿Qué hay de nuevo?” podíamos esperarnos cualquier situación: un invitado internacional de moda, como lo era Alejandra Guzmán en aquella época, como la informalidad en su máximo esplendor.

Sí, en más de una ocasión, a Bayly le fallaron sus invitados o el show no salió como esperaba. ¿La solución? Las disculpas del caso y recurrir al teléfono fijo para llamar a un número cualquiera y hacer de esto el espectáculo de la medianoche.

Sobre la presencia de la intérprete de “Reina de corazones” podemos resaltar el momento en que el entrevistador se convirtió en entrevistado: “¿No tienes novia?”, le preguntó ‘Ale’ a un Jaime Bayly, que superado por la personalidad de la cantante mexicana, dudada en cómo responder. “¿No te interesa?”, continuó la intérprete ante lo cual el conductor respondía que sí.

Pero ahí no quedó todo: ¿Y tienen relaciones?, repreguntó ella, haciendo que Bayly se sonrojara, ocultara su rostro con las manos y respondiera que “No”.

Preguntas incómodas o de doble sentido, risas sin parar o burlas a la propia vida sexual de un Bayly, que aún no decía abiertamente que era bisexual, así eran la noches de "Qué hay de nuevo?.

La entrevista a Los Prisioneros en el programa que luego sería el plato fuerte de Panamericana también resultó memorable. Y es que esta conversación, calificada por algunos de incómoda y por otros de genial, parecía más un enfrentamiento entre los integrantes del grupo chileno y el conductor peruano por ver quién pisaba primero el palito.

“¿Y tú qué haces? le preguntaba Bayly a un Jorge González que durante toda la entrevista se mantuvo serio y las veces que respondía lo hacía sarcásticamente: “Yo soy el encargado de animar a la gente”.

-”Déjame decirte que irradias simpatía- ¿Alguna vez te han dicho que pongas un circo, por ejemplo?, contraatacaba Bayly ante un Jorge González inmutable.

Pero si de simpatía hablamos, es bueno destacar la entrevista a Xavier Serbiá, el ex integrante de Menudo que por aquellos años trató de abrirse paso como solista de música salsa. El encuentro del hoy comentarista financiero de CNN con Bayly, fue uno de los más comentados del programa y hasta segunda parte tuvo.

La conversación entre los dos jugó mucho con el doble sentido, la picardía de Xavier y la aparente actitud moderada del conductor.

“Si te portas mal, te doy otro beso", le advertía el cantante a Jaime mientras este intentaba dejar en claro que los besos entre hombres no eran cosa suya.

“Amigos televidentes, ustedes hoy han conocido al besuqueiro. Lo peor de todo es que a uno le empiezan a gustar los besos”, respondía Bayly ante la risa de Xavier.

Calificado por aquel entonces como antipático, mal preparado o irrespetuoso, el Bayly entrevistador de "¿Qué hay de nuevo? no siempre obtenía lo que quería de una entrevista y no solo Los prisioneros se lo hicieron saber.

Ese mismo año, cuando el grupo mexicano Muñecos de papel visitaba por primera vez Lima, Sasha y Angélica Rivera, dos de sus integrantes, pasaron por su programa y Bayly quiso intentó usar la imagen de Ricky Martin, entonces también miembro de la banda, pero ambas se mantuvieron cautas en sus respuestas, dejando sin armas al conductor.

“¿Cuánto tiempo se demora Ricky en peinarse?, “¿Tú actúas en Alcanzar una estrella? perdona mi ignorancia...”, “A mi me dijeron que había una chica guapa en Muñecos de papel pero no, hay cinco chicas guapas” (Sasha, Biby Gaytán, Angélica Rivera, Erick Rubin y Ricky Martin) fueron algunas de las preguntas del autor de “No se lo digas a nadie", que no tuvieron eco en sus invitadas.

"Bayly", el programa del peruano que actualmente se emite en Mega TV, de Estados Unidos, se transmitirá a partir de este 2 de marzo en Willax TV a partir de las 23 horas.





