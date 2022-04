Jaime Chincha terminó su vínculo laboral con RPP después de más de tres años. El periodista dejó la conducción de “Nada está dicho” de manera inesperada y sin una explicación previa.

La última vez que Jaime apareció en dicho espacio fue el 24 de marzo y, tras ello, fue reemplazado por Fernando Carvalho. El encargado de dar a conocer la salida del periodista fue Daniel Titinger, director periodístico de RPP, a través de sus redes sociales.

“Me hubiera gustado que los periodistas que especulan sobre la salida de Jaime Chincha me llamaran. La verdad es simple: Jaime renunció a RPP hace dos semanas para irse a trabajar a otro medio de comunicación, donde imagino que pronto lo verán. Abrazo, Jaime Chincha. Todo lo mejor”, escribió en Twitter.

SEGUIDORES BUSCAN EXPLICACIÓN

Sus seguidores recurrieron a Twitter para exigir explicaciones al respecto, incluso lo volvieron tendencia por varias horas, lo que provocó que Juliana Oxenford se pronuncie y confirmara la salida de Chincha de RPP.

“Me entero de que Jaime Chincha ya no está en RPP. Una pena. Conozco a Jaime desde la universidad y sé de su decencia y honestidad. En estos tiempos, una voz valiente de las que hacen mucha falta en TV. Estoy segura de que pronto sabremos de él”, escribió la conductora de “Al estilo Juliana”.

Días atrás, Jaime causó revuelo con su crítica sobre el caso de Universitario y Andy Polo, acusado de violencia por su expareja.

“Mientras Andy Polo esté en Universitario, yo no veré a mi equipo jugar. Me duele que una persona así haya sido contratada en mi equipo y, por esa razón, no los veré, mientras ese señor siga ahí”, señaló Chincha.

Me entero que @JaimeChincha ya no está en RPP . Una pena. Conozco a Jaime desde la universidad y sé de su decencia y honestidad. En estos tiempos, una voz valiente de las que hacen mucha falta en TV. Estoy segura que pronto sabremos de él. — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) March 31, 2022

