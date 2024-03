Su historia es una mezcla de esfuerzo, superación y la convicción de que los obstáculos no determinan nuestro destino, sino cómo los enfrentamos y superamos. Jaime Mandros Elguera a sus 43 años recuerda cómo fue su camino al éxito, marcado por la discriminación, depresión y al mismo tiempo oportunidades, fortuna y fama. A los 8 años pisó por primera vez un set de televisión. Desde entonces este ha sido uno de sus espacios más placenteros. El director de entretenimiento de América TV y conductor de “Estás en todas” trabaja actualmente en dos proyectos gastronómicos televisivos, también planea producir y dirigir una película sobre cocina peruana. “Estoy en mi mejor etapa, nos dice.

“En la pantalla realizaré solo los proyectos que realmente quiera hacer. Hoy me siento con la personalidad y fuerza de poder elegir”, enfatiza.

Fiorella Rodríguez jugó un rol crucial en la carrera de Mandros. Fue ella quien le puso el apodo ‘Choca’ a partir de una anécdota con una galleta de chocolate a principios de este siglo. Además, le introdujo en el mundo de la televisión al integrarlo a su equipo de trabajo en “América Espectáculos” (2003).

“Después de tocar muchas puertas llegué a Fiorella, a quien conocí por un amigo del colegio que había sido su asistente. Me llevó a la radio, luego a ‘Espectáculos’, donde veía sus canjes y, literalmente, cargaba sus zapatos. Ella me abrió las puertas de la televisión. Después fui practicante del noticiero, asistente y reportero. Finalmente, por cuestiones de la vida, cuando la ‘Flaca’ se va a Panamericana TV junto a casi todo el equipo, el director Roberto Reátegui me ofreció el puesto de productor de espectáculos”, recuerda.

“Me pidió armar el equipo desde cero. Tuve que hacer un casting para buscar a la nueva conductora. Pasó un montón de gente: Mónica Torres, Thalía Estabridis, si no me equivoco, hasta Adolfo Aguilar. Al final quedó un conductor, que es muy famoso actualmente. Era el elegido, pero Federico Salazar me recomendó probar a Johanna San Miguel. Sinceramente, dudaba que podría ser una buena opción, porque no la veía hablando de cumbia o folclore. Me equivoqué completamente, hicimos ‘clic’ desde el primer momento. Juntos hicimos locura y media. Competimos con un Mundial y le ganamos. Fue mi debut como productor”, detalla, satisfecho.

En el 2017, tras alcanzar 123 kilos y serios problemas de salud, Mandros Elguera se sometió a una operación de manga gástrica. (Foto: Alessandro Currarino)

Después de esa experiencia, Mandros laboró como productor ejecutivo del programa de la Chola Chabuca y de los espacios especiales de preventa. Luego, asumió la jefatura de producción de todo el canal. Han transcurrido 21 años desde que llegó a América TV, los cuales resume como un viaje lleno de desafíos, logros y grandes lecciones de vida.

“Fue un cambio que me llevó a una faceta más administrativa, la cual me permitió seguir creciendo y aportando desde otro lugar. Pero al principio no fue fácil. Fui discriminado por raza y condición social”, revela tras compartir una vivencia que en su momento le afectó.

“Un personaje fuerte y conocido a quien entrevisté, le pidió a mi director, Roberto Reátegui, que me sacara porque no le parecía que alguien como yo entrevistara en el canal. En el momento me dolió mucho, me dio miedo. Gracias a Dios mi trabajo y mi forma de ser me respaldaron, no me sacaron. Si bien es cierto, las cosas están cambiando para bien, hoy todavía percibo ciertos prejuicios”, aclara.

Mandros no solo enfrentó discriminación racial, también lidió con problemas de sobrepeso que tuvieron un impacto negativo en su salud. Asegura que su malsana relación con la comida estaba influenciada por la depresión, lo que lo llevó a comer compulsivamente como una forma de hacer frente a sus emociones.

“Hubo un tiempo en que dejé de lado mi vida personal por dedicarme de lleno a mi carrera. Pensaba que no encontraría a nadie, que no tenía suerte, que me quedaría solo en esta vida. Esas cosas hicieron que me refugiara en un plato de comida. Llenaba ese espacio con comida porque me daba placer. Estaba buscando ese brazo y esa gente en quienes apoyarme, y no me daba cuenta que la tenía a mi lado. Mi familia y mis amigos siempre estuvieron ahí. Con el tiempo y las terapias aprendí a conocerme, quererme, aguantarme, valorarme y tolerarme”, destaca.

En el 2017, tras alcanzar 123 kilos y serios problemas de salud, Mandros Elguera se sometió a una operación de manga gástrica. Una de las mejores decisiones que tomó en su vida, asegura.

“La gente me decía: ‘El gordito carismático’, pero ya no podía ni atarme el pasador. Decidí operarme cuando llegaron los problemas de salud: el colesterol alto y prediabetes. Tenía 38 años. El doctor me dijo que de seguir así no llegaría a los 50. Aprendí a comer y a hacer ejercicio, nado y hago tenis”, destaca”. “La obesidad es el fruto de un desarreglo. En mi caso fue fruto de episodios de depresión. Me refugié en la comida y no como algo rico sino como algo que abrazaba mis espacios de soledad. Eso lo saqué en terapia varios años después”, asiente.





La fama

En el 2013, el directivo de América TV incursionó en la conducción con “Estás en todas”. Ese mismo año también participó en “El gran show”, un programa que -asegura- le cambió la vida.

“Bailar en el programa de Gisela me cambió la vida por completo. Me volví famoso de la noche a la mañana. Fue la exposición total”, asevera y sonríe con picardía.

Programa gastronómico

Por otro lado, Mandros, luego de hacer un master en turismo gastronómico, en España, se adentrará en el mundo de los programas gastronómicos. Estará al frente de dos espacios dedicados a la gastronomía peruana. Uno en Canal N, que se estrenará la quincena de abril. Se trata de un espacio de entrevistas y noticias sobre gastronomía peruana, cuyo nombre tentativo es “En la mesa”. ‘Choca’ estará en la conducción y Renato Peralta en la dirección gastronómica. El otro saldrá por América TV. Todavía no tiene fecha de estreno. Será un programa de competencia.

“Participará gente que cocina en su mercado, en su casa, que vende menú, estudiantes. Ellos serán los protagonistas. Estaré en la conducción, pero acompañado. No será como ‘MasterChef’”, explica tras anunciar que también estará al frente de la dirección y producción de un largometraje sobre cocina peruana. “Este proyecto no está tan encaminado porque me gana el día a día, pero de todas maneras lo voy a hacer porque el mundo tiene que conocer más sobre nuestra gastronomía, un tema que me entusiasma de sobremanera”, subraya.