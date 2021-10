En la reciente emisión de “El Reventonazo de la Chola”, Janet Barboza reveló que el momento más difícil que le tocó pasar en el programa “América Hoy” fue entrevistar a una de sus compañeras, en clara alusión a Melissa Paredes.

Como se recuerda, días atrás la conductora de televisión entrevistó a Melissa Paredes, luego del ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda y que fue difundido por “Magaly TV La Firme”.

“¿Cuál ha sido consideras el momento que más te ha costado en ‘América Hoy’?”, preguntó la popular ‘Chola’ Chabuca.

“Uy, el momento que más me ha costado, fue tener que entrevistar a una de mis compañeras. Sin duda ha sido muy difícil por la situación. Porque no era un programa normal, no era un programa más. Era un programa que venía de algo, que ella fue la protagonista sin quererlo y tener que cuestionar a tu compañera”, manifestó.

Respecto a sus detractores, la figura de América Televisión manifestó: “El ‘hate’ siempre ha existido (...) Mientras hablen de ti es porque funcionas, una vez que dejen de hablar de ti es porque ya eres periódico de ayer, entonces yo me preocupo cuando no hablan”.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habla de lo difícil que es ser esposa de un futbolista

Melissa Paredes habla de lo difícil que es ser esposa de un futbolista. (Video: América TV) null