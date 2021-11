Ethel Pozo y Janet Barboza se tomaron los primeros minutos de la edición de este viernes de “América Hoy” para referirse a la reciente conciliación entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Definitivamente, es una opinión, creo yo que quien ha salido ganando es Mía. Hay cosas que no cuadra, y la misma abogada lo dice, y es que Melissa Paredes ha tenido que ceder su parte del departamento por el bienestar de su hija. Y es aquí donde entran nuevamente las preguntas”, comentó la popular ‘rulitos’.

Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel confesó que para ella y sus compañeros no es fácil referirse al conflicto entre Melissa Paredes y su expareja Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“El inmueble se lo quedó él, ella dijo ‘ok, quédatelo’ y han conciliado, definitivamente, y creo que la gente debe entender, que para nosotros es difícil tocar este tema, yo hace varias semanas dije que lo que tenga que decirle a Melissa no se lo voy a decir frente a una cámara, sino por WhatsApp por donde hablamos frecuentemente”, explicó.

Ethel Pozo también reveló que se mantiene en comunicación constante con Melissa. “Yo habló con ella. Me dice que está fuerte, con muchísima fe, queriendo salir adelante, no importa desde cero por su hija. Ella me ha dicho que tiene un origen humilde y si tengo que volver a serlo, lo haré por Mía. Definitivamente está ahí, yo creo que no es la primera persona que pasa por esto. Quizá muchas personas están diciendo por qué le dio el departamento, finalmente lo que estamos leyendo es han conciliado y en una conciliación hay que negociar”, acotó.

Janet Barboza manifestó que espera que la conciliación sea el final de la polémica protagonizada por Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba.

“Lo que queremos es finalmente es el bienestar de la criatura. Ya hay una bandera blanca de ambos lados, esperemos que esta telenovela termine por el bien de Melissa y Rodrigo, han sido días completamente difíciles para ambas familias”, enfatizó.

