Jazmín Pinedo aclara discusión con Rosángela Espinoza: “No voy a dejar que nadie me pisotee”

En la reciente edición de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza protagonizaran una acalorada discusión. En declaraciones para “América Espectáculos”, la popular ‘Chinita’ explicó lo que sucedió y dejó advertencia a la chica reality.

La expareja de Gino Assereto reconoció que “tiene un carácter especial” y que no va a permitir que nadie le falte el respeto.

“Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que nadie me pisotee. La gente sabe cómo soy, yo no estoy escondiendo nada. Yo tengo un carácter bien jod*** y si en verdad vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes. Nada más”, señaló Pinedo.

Rebeca Escribens, conductora de “América Espectáculos”, se dio unos segundos para enviar un consejo a Jazmín. “No seas palomilla Jazmín, claro que lo tienes. Todos tenemos carácter en algún momento, pero lo tenemos que saber sacar con formas, educación y respeto”, dijo.

Como se recuerda, la discusión entre Rosángela y Jazmín se dio luego que la autodenominada “Barbie peruana” le pidiera a Jota Benz que no la calle, lo que provocó un contundente mensaje de la conductora.

