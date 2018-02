Jazmín Pinedo anunció la cancelación del programa "Espectáculos"

Jazmín Pinedo anunció que "Espectáculos", el programa que marcó su debut en la conducción de TV, saldrá del aire en marzo. Aunque aseguró que esto no se debe a una caída en la sintonía.

En declaraciones al diario "Perú 21", la ex modelo explicó que se sentía orgullosa por lo que hizo en dicho espacio en los dos años que estuvo en la señal de Latina, y recalcó que el final del programa no la tomó por sorpresa.

"Desde el año pasado ya sabía que 'Espectáculos' no iba a continuar, la fecha será en marzo. Para mí, ha sido un orgullo estar frente a los televidentes por más de dos años. He aprendido mucho en la conducción, pero no nos vamos por bajo ráting, porque siempre hemos sido líderes en nuestro horario y han pasado varios programas que ya no están, como 'Dr. TV' y 'Cuéntamelo todo'", fueron las palabras de Jazmín Pinedo.

INGRESA MAGALY MEDINA

En lugar de "Espectáculos" ingresará a la parrilla de Latina un nuevo show conducido por Magaly Medina, quien días atrás descartó que este nuevo proyecto la vaya a alejar de "90 Matinal".

Respecto a que sea Medina quien tome el horario que antes ella ocupaba en TV, Jazmín Pinedo dijo: "No me molesta. Ella es Magaly Medina y tampoco es que yo quiera acaparar todo".

Tras el final de "Espectáculos", la ex integrante de "Esto es guerra" tiene dos nuevos proyectos en camino: la telenovela "Torbellino: 20 años después" y la cobertura del Mundial Rusia 2018 para Latina.